Зачем люди "строят забор из камней"? Ответ может удивить: они используют габионы — прочные конструкции, которые становятся всё популярнее в ландшафтном дизайне.
Габионы представляют собой сетчатые каркасы, наполненные натуральными материалами: от гранита и гальки до стекла и даже шишек. Их начали использовать ещё в военной инженерии, но сегодня они украшают дачные участки, служат элементами благоустройства парков, берегов, склонов и автодорог.
Происходит название от итальянского слова gabbione — "большая клетка". Каркас делают из проволоки с защитным покрытием, а внутрь помещают камни, кирпич, дерево и другие материалы, которые подбирают под конкретные задачи и стиль участка.
Чтобы забор не выглядел слишком тяжёлым, дизайнеры советуют разбавить его деревянными или металлическими вставками — с перфорацией или оригинальными вырезами. Так конструкция становится визуально легче, а участок — стильнее.
Габио́н (фр. gabion от итал. gabbione - "большая клетка") или габионные сетчатые изделия (ГСИ): в строительстве — объёмные изделия различной формы из проволочной кручёной сетки с шестиугольными ячейками по ГОСТ Р 51285-99, предназначенные для создания габионных конструкций.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.