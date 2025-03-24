Ландшафт нового уровня: что можно сделать из габионов на участке

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зачем люди "строят забор из камней"? Ответ может удивить: они используют габионы — прочные конструкции, которые становятся всё популярнее в ландшафтном дизайне.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jony54, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ габион

Габионы представляют собой сетчатые каркасы, наполненные натуральными материалами: от гранита и гальки до стекла и даже шишек. Их начали использовать ещё в военной инженерии, но сегодня они украшают дачные участки, служат элементами благоустройства парков, берегов, склонов и автодорог.

Происходит название от итальянского слова gabbione — "большая клетка". Каркас делают из проволоки с защитным покрытием, а внутрь помещают камни, кирпич, дерево и другие материалы, которые подбирают под конкретные задачи и стиль участка.

Что можно сделать из габионов

Декоративные заборы и подпорные стенки.

Клумбы, скамейки и даже уличные столы.

Укрепление склонов, насыпей и берегов.

Виды габионов:

Коробчатые — прямоугольные конструкции до 4 кубометров. Подходят для подпорных стен или ограждений.

Матрацно-тюфячные (или матрацы Рено) — плоские, до 12 кв. м, используются для береговой защиты.

Цилиндрические — напоминают большую "конфету" из сетки. Применяются на водоёмах и при сильных нагрузках.

Как вписать габионы в дизайн

Чтобы забор не выглядел слишком тяжёлым, дизайнеры советуют разбавить его деревянными или металлическими вставками — с перфорацией или оригинальными вырезами. Так конструкция становится визуально легче, а участок — стильнее.

Уточнения

Габио́н (фр. gabion от итал. gabbione - "большая клетка") или габионные сетчатые изделия (ГСИ): в строительстве — объёмные изделия различной формы из проволочной кручёной сетки с шестиугольными ячейками по ГОСТ Р 51285-99, предназначенные для создания габионных конструкций.



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