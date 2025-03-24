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Старую мебель обновляют так: интерьер становится дороже без ремонта

2:51
Недвижимость

Сделали ремонт, а старую мебель выбросить жалко? Не спешите от неё избавляться. Есть креативные способы превратить несовременные предметы в стильные акценты интерьера — и для этого не нужен профессиональный дизайнер.

Музей Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Olga North, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Музей Чехова

Что считается "неподходящей” мебелью

Это не обязательно поломанные вещи. Чаще всего речь о старомодной мебели, которая выбивается из обновлённого интерьера. Например, массивный письменный стол или шкаф на фоне лаконичного сканди-ремонта. Продавать такие вещи — обычная практика. Но тренды последних лет говорят: наоборот, стоит искать такие предметы.

Сегодня в моде стили, сочетающие современность и винтаж. Например, кинфолк, где старая мебель может стать ярким акцентом на фоне нового интерьера. Главное — немного её адаптировать.

Что можно сделать с "устаревшей” мебелью

Вот несколько практичных и эффектных способов:

  • Покраска. Один из самых простых способов вдохнуть жизнь в старую вещь. Не обязательно стремиться к идеальной гладкости — хендмейд с лёгкой небрежностью в моде. Красить можно дерево, металл, стекло — хоть комод, хоть подсвечник.
  • Частичное обновление. Иногда достаточно перекрасить только столешницу или дверцы, а остальные элементы оставить оригинальными.
  • Самоклеящаяся плёнка. Хорошее решение, если не хочется возиться с краской. Плёнка скрывает царапины и сколы и радикально меняет облик мебели. Подходит и для старых, и для относительно новых предметов.
  • Переобивка. Изношенная обивка — не приговор. Можно выбрать любой материал: от классического велюра до экстравагантной кожи. Делают как своими руками, так и с помощью мастеров.
  • Декор. Трафареты, ручная роспись, декупаж — всё это добавит уникальности. Особенно эффектно смотрятся цветочные орнаменты, надписи или абстрактные узоры.
  • Новое назначение. Старый чемодан легко превращается в прикроватную тумбу. Табурет становится мини-столиком, ящик — мобильной системой хранения, а комод — лежанкой для кота.
  • Подбор аксессуаров. Добавьте плед, вазу или кашпо в нужной палитре — и даже самая простая мебель будет смотреться стильно.

Контраст — тоже приём

Если мебель всё равно "выпадает", сыграйте на этом. Один красный стул в белом интерьере может стать дизайнерским приёмом, а не странной деталью.

Не обязательно избавляться от старых вещей — их можно превратить в изюминку интерьера. Иногда для этого хватает баночки краски и немного фантазии.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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