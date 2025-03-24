Старую мебель обновляют так: интерьер становится дороже без ремонта

Сделали ремонт, а старую мебель выбросить жалко? Не спешите от неё избавляться. Есть креативные способы превратить несовременные предметы в стильные акценты интерьера — и для этого не нужен профессиональный дизайнер.
Это не обязательно поломанные вещи. Чаще всего речь о старомодной мебели, которая выбивается из обновлённого интерьера. Например, массивный письменный стол или шкаф на фоне лаконичного сканди-ремонта. Продавать такие вещи — обычная практика. Но тренды последних лет говорят: наоборот, стоит искать такие предметы.
Сегодня в моде стили, сочетающие современность и винтаж. Например, кинфолк, где старая мебель может стать ярким акцентом на фоне нового интерьера. Главное — немного её адаптировать.
Вот несколько практичных и эффектных способов:
Если мебель всё равно "выпадает", сыграйте на этом. Один красный стул в белом интерьере может стать дизайнерским приёмом, а не странной деталью.
Не обязательно избавляться от старых вещей — их можно превратить в изюминку интерьера. Иногда для этого хватает баночки краски и немного фантазии.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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