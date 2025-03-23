Прихожая больше не будет напоминать склад: 5 вещей, которые нужно срочно выбросить

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваша прихожая напоминает захламлённый лифт с предметами, которые занимают лишнее пространство, пора избавиться от ненужных вещей.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Прихожая

Громоздкие шкафы, пуфики и корзины сковывают пространство и создают беспорядок. Зеркальный шкаф-купе, например, зрительно увеличивает хаос и "съедает" площадь. Вместо него лучше использовать компактные вешалки или высокий шкаф-пенал.

Пуфик, который просто стоит, не выполняя своей функции, можно заменить на складную табуретку или выдвижную скамью.

Корзина для зонтов, которая занимает место и часто мешает, легко заменится вертикальным держателем, прикреплённым к стене.

Открытые полки с декоративными корзинами только создают визуальный мусор — замените их закрытыми ящиками или тканевыми карманами.

Кроме того, настенные ключницы в виде деревьев или котов — это давно устаревшее украшение, которое лучше заменить на минималистичный магнитный держатель.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



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