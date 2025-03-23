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Бесконечные швы и золотые узоры: от какой плитки в ванной пора отказаться

1:09
Недвижимость

Ваша ванная должна вызывать восхищение, а не неловкое молчание гостей. Если интерьер смотрится устаревшим, проблема, скорее всего, в плитке. Некоторые варианты безнадёжно вышли из моды и только портят общее впечатление.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Крошечная плитка с бесконечными швами делает уборку кошмаром, а пространство — тесным. Глянцевый кафель с золотыми узорами также уже давно ассоциируется с безвкусицей и только подчёркивает капли воды и царапины.

Кирпичная кладка в душевой создаёт эффект сырого подвала, а радужная мозаика напоминает аквапарк 2000-х. Синяя полоска на белой плитке и вовсе превращает ванную в общественный санузел, а дерево в зоне душа — верный путь к грибку.

Современные решения — крупная матовая плитка, текстуры натурального камня или бетона и сдержанные оттенки.

Главное правило — плитка должна быть гармоничным фоном, а не перетягивать на себя всё внимание. Если интерьер остаётся стильным спустя годы, значит, выбор сделан правильно.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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