Экспресс-уборка перед приходом гостей: хватит всего 15 минут

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неожиданный визит гостей может застать врасплох, особенно если дома не идеальный порядок. Чтобы не испытывать стресс и не тратить часы на генеральную уборку, можно воспользоваться методом быстрой 15-минутной уборки, которым пользуются профессиональные организаторы пространства.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Главное — сосредоточиться на тех зонах, которые бросаются в глаза. Начать стоит с ванной комнаты: быстро протереть раковину, столешницу, обновить полотенца и пополнить запасы туалетной бумаги.

Затем следует убрать пыль — но только в тех местах, которые находятся на уровне глаз, так как вряд ли кто-то будет заглядывать на верхние полки. Следующий шаг — пылесос.

Достаточно пройтись по основным местам — в коридоре, гостиной и на кухне, не тратя время на углы и перестановку мебели.

Если на полу есть заметные пятна, их можно быстро протереть влажной тряпкой. Завершающий штрих — уют. Подушкам на диване можно придать аккуратный вид, а в воздух добавить приятный аромат. Для этого подойдет аромалампа с цитрусовыми маслами или свежезаваренный кофе, который создаст ощущение домашнего тепла и комфорта.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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