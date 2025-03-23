Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Талия станет тоньше на 3 см: этот вид фитнеса перевернет ваше представление о похудении
Узнайте, как наши бабушки досвечивали рассаду без фитоламп – простые и эффективные методы!
Домашнее ламинирование волос: сэкономьте деньги и получите роскошные и блестящие локоны без похода в салон
Не заставляйте себя пить лишнюю воду: правильный расчёт нормы
Не делайте этого: три продукта, которые становятся токсичными после разогрева
Бренда Сонг заставила Макалея Калкина смотреть Один дома и пожалела об этом
Новый дизайн и технологии: каким будет Renault Clio шестого поколения
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Научный прорыв: именно это стирает наши детские воспоминания

Экспресс-уборка перед приходом гостей: хватит всего 15 минут

1:15
Недвижимость

Неожиданный визит гостей может застать врасплох, особенно если дома не идеальный порядок. Чтобы не испытывать стресс и не тратить часы на генеральную уборку, можно воспользоваться методом быстрой 15-минутной уборки, которым пользуются профессиональные организаторы пространства.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Главное — сосредоточиться на тех зонах, которые бросаются в глаза. Начать стоит с ванной комнаты: быстро протереть раковину, столешницу, обновить полотенца и пополнить запасы туалетной бумаги.

Затем следует убрать пыль — но только в тех местах, которые находятся на уровне глаз, так как вряд ли кто-то будет заглядывать на верхние полки. Следующий шаг — пылесос.

Достаточно пройтись по основным местам — в коридоре, гостиной и на кухне, не тратя время на углы и перестановку мебели.

Если на полу есть заметные пятна, их можно быстро протереть влажной тряпкой. Завершающий штрих — уют. Подушкам на диване можно придать аккуратный вид, а в воздух добавить приятный аромат. Для этого подойдет аромалампа с цитрусовыми маслами или свежезаваренный кофе, который создаст ощущение домашнего тепла и комфорта.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Недвижимость
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения Аудио 
Эта поза во сне стирает морщины лучше любого крема
Красота и стиль
Эта поза во сне стирает морщины лучше любого крема Аудио 
Победитель найден! Самая интеллектуальная порода среди всех
Домашние животные
Победитель найден! Самая интеллектуальная порода среди всех Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Последние материалы
Узнайте, как наши бабушки досвечивали рассаду без фитоламп – простые и эффективные методы!
Домашнее ламинирование волос: сэкономьте деньги и получите роскошные и блестящие локоны без похода в салон
Не заставляйте себя пить лишнюю воду: правильный расчёт нормы
Не делайте этого: три продукта, которые становятся токсичными после разогрева
Бренда Сонг заставила Макалея Калкина смотреть Один дома и пожалела об этом
Новый дизайн и технологии: каким будет Renault Clio шестого поколения
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Научный прорыв: именно это стирает наши детские воспоминания
Бег по пересечёнке: что важно знать, чтобы не закончить на носилках
Эти нагрузки меняют мышцы до неузнаваемости даже без прироста массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.