Экспресс-уборка перед приходом гостей: хватит всего 15 минут

Неожиданный визит гостей может застать врасплох, особенно если дома не идеальный порядок. Чтобы не испытывать стресс и не тратить часы на генеральную уборку, можно воспользоваться методом быстрой 15-минутной уборки, которым пользуются профессиональные организаторы пространства.
Главное — сосредоточиться на тех зонах, которые бросаются в глаза. Начать стоит с ванной комнаты: быстро протереть раковину, столешницу, обновить полотенца и пополнить запасы туалетной бумаги.
Затем следует убрать пыль — но только в тех местах, которые находятся на уровне глаз, так как вряд ли кто-то будет заглядывать на верхние полки. Следующий шаг — пылесос.
Достаточно пройтись по основным местам — в коридоре, гостиной и на кухне, не тратя время на углы и перестановку мебели.
Если на полу есть заметные пятна, их можно быстро протереть влажной тряпкой. Завершающий штрих — уют. Подушкам на диване можно придать аккуратный вид, а в воздух добавить приятный аромат. Для этого подойдет аромалампа с цитрусовыми маслами или свежезаваренный кофе, который создаст ощущение домашнего тепла и комфорта.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.