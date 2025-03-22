Забудьте о химии: это копеечное средство из кухни уничтожит плесень без следа — есть на каждой кухне

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень в доме — это не просто косметический недостаток, а серьезная угроза здоровью. Грибковые споры, попадая в воздух, могут вызывать аллергические реакции, заболевания дыхательных путей и ослаблять иммунитет.

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Проблема в том, что плесень быстро разрастается, особенно во влажных помещениях, и от нее бывает сложно избавиться. Одним из самых доступных и безопасных решений является обычный уксус.

Он содержит уксусную кислоту, которая эффективно уничтожает грибок и препятствует его дальнейшему распространению. В отличие от химических средств, уксус не выделяет токсичных испарений, поэтому его можно использовать даже в спальнях и на кухне.

Единственный минус — специфический запах, который, впрочем, быстро выветривается. Для обработки поражённых мест уксус нужно налить в пульверизатор, при желании добавить несколько капель эфирного масла чайного дерева, лаванды или цитрусовых, распылить на плесень и оставить минимум на час.

Затем поверхность протирают влажной тряпкой, а если загрязнение сильное — очищают мягкой щеткой. Для профилактики можно нанести второй слой уксуса и дать ему высохнуть.

Однако удаление плесени — лишь половина решения проблемы. Грибок появляется там, где высокая влажность, поэтому нужно следить за вентиляцией, чаще проветривать помещение и использовать природные поглотители влаги — миски с солью, рисом или содой.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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