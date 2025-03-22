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Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких

2:30
Недвижимость

Многие вынуждены сушить белье в помещении, особенно в холодное время года. Однако эта привычка может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Вода, испаряясь с ткани, оседает на стенах и создает идеальные условия для роста плесени, а споры грибков попадают в воздух, которым дышат все члены семьи.

Почему вентиляция играет ключевую роль?

При сушке белья в комнате важно обеспечить хорошее проветривание, иначе влажный воздух начнет накапливаться. Летом это легко решить с помощью открытых окон, но зимой длительное проветривание — не всегда удобный вариант. Недостаточная циркуляция воздуха ведет к образованию конденсата и повышенной влажности, которые провоцируют появление грибка.

Как определить проблему на ранних стадиях?

Первый тревожный сигнал — ощущение сырости и специфический запах в помещении. Через некоторое время на стенах и потолке могут появиться темные пятна — это плесень, которая быстро разрастается в благоприятной среде. Помимо эстетического дефекта, грибок представляет серьезную опасность для здоровья: его споры легко распространяются в воздухе и проникают в дыхательные пути.

Чем опасна плесень в квартире?

Споры грибка способны вызвать или усугубить респираторные заболевания. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и аллергики. Продолжительное вдыхание плесневых спор может привести к хроническому кашлю, снижению иммунитета и постоянному ощущению усталости.

Но не только грибок угрожает здоровью. Влажная среда становится идеальной для размножения пылевых клещей, которые вызывают аллергические реакции и затрудняют дыхание.

Где лучше сушить бельё?

Если избежать сушки белья в квартире невозможно, стоит выбирать помещение с хорошей вентиляцией. Не рекомендуется сушить одежду в спальне, детской или гостиной, где семья проводит много времени. Лучше всего использовать коридор или ванную комнату, если там есть окно.

Как минимизировать вред?

Отличным решением станет покупка осушителя воздуха, который поможет убрать излишнюю влагу. Еще один вариант — использование сушильной машины. Если отдельное устройство не помещается в ванной, можно рассмотреть стиральную машину с функцией сушки.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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