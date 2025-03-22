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Простой трюк с кофе: вот как избавиться от неприятного запаха в холодильнике навсегда

1:36
Недвижимость

Холодильник — один из самых востребованных бытовых приборов, но даже он не лишён недостатков. Со временем в нём могут появиться неприятные запахи, а излишняя влажность приводит к порче продуктов.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Одни предпочитают бороться с этой проблемой с помощью специальных средств из магазинов, другие используют проверенные народные методы, а третьи вовсе не обращают внимания на подобные нюансы.

Как устранить неприятные запахи в холодильнике?

Приобретая подержанный холодильник для дачи, один мужчина тщательно очистил его, но специфический запах не исчез. Тогда он воспользовался советом матери: поставил внутрь чашку с молотым кофе. К удивлению, запах исчез, а в холодильнике появился приятный кофейный аромат.

Теперь этот метод стал для него привычной практикой — он регулярно заменяет кофе, поддерживая свежесть внутри камеры, пишет журнал IRECEPTAR.

Как избавиться от лишней влаги?

Высокая влажность — ещё одна распространенная проблема холодильников. Для сохранения свежести продуктов уровень влажности должен составлять 70-80%, однако это не всегда возможно. Из-за избыточной влаги овощи и фрукты портятся быстрее, а на стенках холодильника образуется конденсат.

Простое решение — использование обычных кухонных губок. Если положить несколько новых губок в ящик для овощей и фруктов, они начнут впитывать лишнюю влагу. Как только губки намокнут, их заменяют на новые. 

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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