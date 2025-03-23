Один элемент у окна может уничтожить весь ремонт: плесень, сырость, сквозняки — всё из-за ошибки с откосами

Откосы на окнах — это не просто про эстетику. Они напрямую влияют на комфорт, долговечность и даже здоровье в вашем доме. А неправильный выбор — прямой путь к плесени, конденсату и разрушению стен.
Откосы — это пространство между рамой и стеной, как внутри, так и снаружи помещения. Они закрывают монтажный шов, защищая его от влаги, холода и механических повреждений. Без них монтажная пена быстро разрушается, а окно теряет герметичность. Это чревато сквозняками, грибком и ухудшением звукоизоляции.
Кроме практической функции, откосы выполняют важную декоративную роль: без них окно выглядит незаконченным, а интерьер — неаккуратным.
Еще недавно стены просто штукатурили и красили, но сегодня доступны куда более удобные и долговечные варианты. Вот что важно учитывать при выборе:
Сегодня всё чаще делают ставку на натуральные материалы и экологичность: дерево, гипсокартон, натуральный камень. Также набирает популярность дизайнерский прием — окраска откосов в контрастный цвет, переходящий на подоконник и надоконное пространство.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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