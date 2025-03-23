Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мокрый асфальт весной – ловушка для водителей: как не потерять управление
Кэти Перри — это Джонбенет Рэмси? Певица прокомментировала пугающую теорию
Ида Галич откладывает свадьбу: что стало причиной неожиданного решения
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все
Русский обед в старинном стиле — щи, которые томятся, а не варятся
Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах
Он обвинил всех: список предателей Канье Уэста
Ошибка, из-за которой хвоя теряет цвет — как её избежать
Самая ласковая порода: мифы и правда о сфинксах

Один элемент у окна может уничтожить весь ремонт: плесень, сырость, сквозняки — всё из-за ошибки с откосами

2:35
Недвижимость

Откосы на окнах — это не просто про эстетику. Они напрямую влияют на комфорт, долговечность и даже здоровье в вашем доме. А неправильный выбор — прямой путь к плесени, конденсату и разрушению стен.

окно
Фото: https://commons.wikimedia.org by Böhringer Friedrich., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
окно

Зачем нужны оконные откосы

Откосы — это пространство между рамой и стеной, как внутри, так и снаружи помещения. Они закрывают монтажный шов, защищая его от влаги, холода и механических повреждений. Без них монтажная пена быстро разрушается, а окно теряет герметичность. Это чревато сквозняками, грибком и ухудшением звукоизоляции.

Кроме практической функции, откосы выполняют важную декоративную роль: без них окно выглядит незаконченным, а интерьер — неаккуратным.

Какие откосы бывают

Еще недавно стены просто штукатурили и красили, но сегодня доступны куда более удобные и долговечные варианты. Вот что важно учитывать при выборе:

  • Прочность: откосы должны выдерживать удары створок, уборку и перепады температур.
  • Долговечность: срок службы не меньше, чем у стеклопакета — от 20 лет.
  • Функциональность: удержание тепла, защита от шума и влаги.
  • Совместимость: гармонируют с интерьером и подчеркивают стиль окна.
  • Ремонтопригодность: в идеале — легко заменяемы без разрушения стены.

Актуальные тренды

Сегодня всё чаще делают ставку на натуральные материалы и экологичность: дерево, гипсокартон, натуральный камень. Также набирает популярность дизайнерский прием — окраска откосов в контрастный цвет, переходящий на подоконник и надоконное пространство.

Частые ошибки при выборе откосов

  • Несоответствие стилю. Например, бетонные откосы в интерьере в скандинавском стиле будут смотреться чужеродно.
  • Некачественные черновые материалы. Плохо подготовленные поверхности быстро приведут к образованию грибка и разрушению отделки.
  • Игнорирование кривизны стен. Если слой штукатурки превышает 2 см — он неизбежно потрескается. В этом случае лучше использовать каркас и гипсоволокнистые листы (ГВЛ).
  • Выбор ПВХ-откосов. Пластик выглядит дешево, неэкологичен и давно вышел из моды.
  • Слишком яркие и акцентные откосы. В динамичных интерьерах это перегружает пространство. Важно соблюдать баланс.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Авто
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Последние материалы
Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах
Он обвинил всех: список предателей Канье Уэста
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников
Ошибка, из-за которой хвоя теряет цвет — как её избежать
Самая ласковая порода: мифы и правда о сфинксах
Забудьте о дилемме карьера или ребёнок: новый закон позволяет мамам работать и получать пособие
Бензин дорожает, но эти машины помогут сэкономить: минимальный расход топлива
Сырский доложил Зеленскому о катастрофических потерях в Курской области
Мир уйдет под воду: ООН заявляет о массовом таяньи ледняков
Не туристы, а звери: жители Балеарских островов страдают от выходок британцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.