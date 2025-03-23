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Интерьер с характером: как стеклообои меняют пространство

2:34
Недвижимость

Казалось бы, современный рынок стройматериалов уже предложил всё, что можно. Но даже среди разнообразия отделок находятся неожиданные фавориты — стеклообои. Это не просто модное веяние, а прочный и стильный материал, который всё чаще выбирают дизайнеры для интерьеров с характером.

стеклообои
Фото: https://commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стеклообои

Что это вообще за материал

Стеклообои (или стеклотканевые обои) делают из особых нитей стекловолокна. Их вытягивают при очень высокой температуре, а затем переплетают в единое полотно. Основа — только натуральные компоненты: известняк, кварцевый песок, доломит и сода. Никакой химии, аллергенов и токсинов.

Финишный продукт выглядит как ткань: он может быть гладким или рельефным, с узором или без, готовым к покраске или уже окрашенным. Некоторые виды производятся на жаккардовом станке — для тех, кто ценит фактуру и эстетические детали.

А как насчёт безопасности

Некоторые путают стеклообои со стекловатой и боятся вредных микрочастиц. Но в реальности это совсем другой уровень. Стеклообои эластичны, не осыпаются, а после окраски становятся ещё прочнее. Однако при поклейке всё же важно соблюдать меры предосторожности.

Мастера работают в масках и защитной одежде, чтобы избежать попадания волокон на кожу. Это стандартные меры, такие же, как при поклейке любых технических материалов.

Как их клеить правильно

Вот короткий чек-лист для тех, кто решился на стеклообои:

  • Очистите стену. Подойдёт кирпич, бетон, дерево или гипсокартон. При необходимости — зашпаклюйте и прогрунтуйте.
    Используйте только специальный клей. Обычный клей для бумажных обоев не подойдёт: стекловолокно требует более прочной фиксации.
  • Нанесите клей валиком. Прижмите обои к поверхности, аккуратно разгладьте валиком или тканью, чтобы выгнать воздух.
  • Дайте высохнуть. Через 48 часов можно красить водоэмульсионной краской. Пока всё не просохло — держите окна закрытыми.

Где использовать

Стеклообои подходят для разных помещений — от жилых комнат до офисов и медицинских учреждений. Они выглядят солидно, устойчивы к износу и прекрасно "держат" краску. Это действительно универсальный материал для тех, кто ценит практичность и стиль.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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