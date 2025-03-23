Хватит бояться воды на стенах: этот лист решит проблему раз и навсегда

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбираете материал для ремонта и не хотите переплачивать дважды? Тогда стоит узнать про ГВЛ — гипсоволокнистый лист, который в последнее время стал реальной альтернативой гипсокартону. Он прочнее, безопаснее и часто выигрывает по другим важным параметрам.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Loughborough University Library, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ помещение из ГВЛ

Что такое ГВЛ

Гипсоволокнистый лист — это смесь гипса, целлюлозных волокон и древесной стружки. Благодаря этому он одновременно крепкий и гибкий, отлично подходит для работ внутри помещений и даже способен выдерживать влажность, если вы выберете влагостойкий вариант.

Использовать ГВЛ можно по-разному:

В качестве сухой стяжки пола

Для обшивки стен и потолков.

Как основу для плитки или других покрытий.

Для шумоизоляции и огнезащиты.

При возведении перегородок и декоративных конструкций.

Виды и размеры

ГВЛ делится на два типа:

Обычный — для сухих помещений.

ГВЛВ — влагостойкий, обработан специальным раствором. Чаще встречается в продаже.

Размеры варьируются: длина от 1,5 до 3,6 метров, ширина — 0,5, 1 или 1,2 метра. Толщина — от 10 до 20 мм. Листы на 10-12,5 мм подойдут для стен и потолков, 15 мм — для перегородок, а 18-20 мм — идеальны в качестве чернового пола.

Кромка бывает прямая (ПК) и фальцевая (ФК). Первая используется чаще для полов, вторая — для монтажа каркасов и перегородок.

Прочность и монтаж

Плотность стандартного листа — 1250 кг/м³. Это делает материал тяжёлым: квадратный метр толщиной 10 мм весит около 12 кг. Укладка требует усилий, но зато результат прочный и долговечный.

Важно: для монтажа понадобятся специальные саморезы. Крепить можно и с помощью клея — особенно, если лист используется как подложка под напольное покрытие.

Перед отделкой (обоями, краской, плиткой и т. д.) рекомендуется нанести грунтовку и зашпаклевать швы. При многослойной укладке важно смещать стыки — так конструкция будет крепче.

Резать ГВЛ можно чем угодно: электролобзиком, болгаркой, ножовкой. Даже обычный канцелярский нож с усилием справится. Острые края после раскроя легко обработать рубанком

Уточнения

Кромка - край чего-либо (режущая кромка, зубчатая кромка, рабочая кромка и так далее).



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