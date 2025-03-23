Мастера не нужны: как создать ровный пол своими руками

Хотите идеально ровный пол — без пыли, скрипа и трещин? Есть способ, который давно используют на производстве, а теперь — и в квартирах. Он не только отлично подходит для укладки любого покрытия, но и сам может стать стильным финишным слоем. Это — наливной пол.
Такие покрытия востребованы, когда важна идеальная гладкость: плитка, ламинат, паркет — любое из этих покрытий требует ровной основы. А наливной пол как раз способен устранить мельчайшие неровности, превращаясь в монолитную поверхность без швов.
Раньше подобные полы применяли только в промышленных помещениях, где нагрузки особенно высоки. Сегодня это — современное решение для квартир, студий и домов. В некоторых проектах дизайнеры оставляют наливной пол как финишный — он может быть матовым, глянцевым, цветным или даже 3D.
Всё зависит от состава. Вот основные виды:
Финишный слой обычно заливается толщиной от 1 до 20 мм. Он легко растекается и не требует профилей или маяков. Ходить по нему можно уже через 3-4 часа. Но при работе на больших площадях обязательно используйте лазерный нивелир.
Расход смеси — в среднем 1,2-1,3 кг на каждый мм толщины и квадратный метр площади. Лучше придерживаться рекомендаций производителя, иначе возможны трещины или отслоения.
Но удобнее работать вдвоем. После заливки важно прокатать поверхность игольчатым валиком — это устранит пузырьки воздуха. Начинайте с краев и колонн, двигайтесь к центру.
Если заливаете лестницы — подойдут только промышленные эпоксидные или полиуретановые составы. Они крайне износостойкие и долговечные, но требуют профессионального подхода.
Важно: наливной пол не прощает ошибок. Отнеситесь к работе внимательно — и результат не разочарует.
Наливной пол (промышленный пол) — вид стяжки пола, использующий так называемые самовыравнивающиеся смеси. Особенностью наливного пола является минимально возможная толщина — 3,5 мм.
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