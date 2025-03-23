Покрытие из пробки удивит гостей: никто не догадается, что это за материал

Пробковый материал всё чаще становится частью стильных интерьеров. И не зря: он лёгкий, тёплый, устойчивый к плесени и полностью биоразлагаемый. В интерьере пробка давно перестала быть чем-то скучным или вторичным. Современные дизайнеры используют её, чтобы добавить уюта, фактуры и экологичности в дом.
Материал получают из коры пробкового дуба, не повреждая дерево. Его измельчают, прессуют и формуют с добавлением смолы. Благодаря натуральной текстуре и теплым оттенкам, пробка гармонирует как с эко-стилем, так и с минимализмом, сканди и даже лофтом.
Подходит почти для любой комнаты — от ванной до спальни. Главное — не переборщить: избыток материала может удешевить вид. Современные варианты удивляют разнообразием фактур и цветов: не сразу поймёшь, что это пробка. Её используют даже в мебели и декоре — и результат получается очень стильный.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.