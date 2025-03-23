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Покрытие из пробки удивит гостей: никто не догадается, что это за материал

1:50
Недвижимость

Пробковый материал всё чаще становится частью стильных интерьеров. И не зря: он лёгкий, тёплый, устойчивый к плесени и полностью биоразлагаемый. В интерьере пробка давно перестала быть чем-то скучным или вторичным. Современные дизайнеры используют её, чтобы добавить уюта, фактуры и экологичности в дом.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Из чего делают пробку

Материал получают из коры пробкового дуба, не повреждая дерево. Его измельчают, прессуют и формуют с добавлением смолы. Благодаря натуральной текстуре и теплым оттенкам, пробка гармонирует как с эко-стилем, так и с минимализмом, сканди и даже лофтом.

Какие бывают пробковые покрытия:

  • Обои. Флизелиновая основа со шпоном пробки. Скроют неровности стен, но требуют прочного клея — вес у них солидный.
  • Рулонная пробка. Отлично держит тепло и звук. Наносить сложно — лучше доверить дело профессионалам.
  • Плитка. Удобный формат: легче крепить, толщина — до 6 мм. Подходит для декора и практичного использования.
  • Стеновые панели. Монтируются как ламинат — шип в паз. Подходят для крупных поверхностей, но швы будут заметны.
  • Напольное покрытие. На основе ДВП со шпоном — мягче, чем ламинат, и экологичнее.

Пробка в интерьере

Подходит почти для любой комнаты — от ванной до спальни. Главное — не переборщить: избыток материала может удешевить вид. Современные варианты удивляют разнообразием фактур и цветов: не сразу поймёшь, что это пробка. Её используют даже в мебели и декоре — и результат получается очень стильный.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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