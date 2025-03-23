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Необычные способы очистки душевой кабины, о которых вам никто не говорил

2:25
Недвижимость

Душевая кабина — одно из самых уязвимых мест в ванной комнате, где часто появляются известковый налет, пятна мыла и, конечно же, плесень. Особенно сложно поддерживать в чистоте дверь душа, на которой так быстро оседают загрязнения. Но не переживайте! Мы расскажем, как легко вернуть ей блеск, используя не только химические средства, но и доступные натуральные компоненты.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Как избавиться от известкового налета и пятен мыла

Можно купить специальные чистящие средства, но если вы хотите сэкономить или предпочитаете более экологичные решения, обратитесь к натуральным ингредиентам:

  • Уксус и сода: смешайте уксус с водой в соотношении 1:1, нанесите на дверь и оставьте на несколько минут. После этого протрите губкой и смойте. Для стойких пятен используйте пасту из пищевой соды.
  • Лимонный сок: лимон отлично борется с известковым налетом. Протрите пятна половинкой лимона, а затем промойте тряпкой.

Для тех, кто предпочитает специализированные средства, выбирайте чистящие составы для стеклянных или пластиковых поверхностей.

Плесень на прокладке душевой кабины — как избавиться

Плесень не только портит внешний вид, но и может быть опасна для здоровья. Чтобы от нее избавиться, попробуйте такие методы:

  • Отбеливатель или перекись водорода: нанесите средство на пораженный участок и оставьте на 15-20 минут, затем промойте и высушите.
  • Натуральные способы: смешайте пищевую соду с водой до состояния пасты, нанесите на пятна и аккуратно потрите щеткой.

Чтобы предотвратить образование плесени, протирайте прокладку сухой тканью после каждого душа и регулярно проверяйте ее состояние.

Как предотвратить повторное загрязнение

Для того чтобы ваша душевая дверь оставалась чистой долго, следуйте этим рекомендациям:

  • Регулярная чистка: протирайте дверцу после каждого душа. Вы можете использовать оконную лопатку для этого.
  • Защитные покрытия: нанесите водоотталкивающее средство на стекло, чтобы уменьшить накопление грязи.
  • Хорошая вентиляция: обеспечьте хорошее проветривание ванной после душа. Это снизит влажность и уменьшит вероятность появления плесени.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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