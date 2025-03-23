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Полотенце или бактерия? Как часто нужно стирать, чтобы избежать заразного эффекта

2:47
Недвижимость

Полотенца — это не просто аксессуар для вашего дома. Они могут стать настоящим рассадником бактерий и грязи, если за ними не ухаживать должным образом. Вопрос: как часто нужно их стирать, чтобы они оставались действительно гигиеничными и приятными для кожи? Ответы на этот вопрос удивят!

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Первый шаг: стирайте полотенца перед использованием

Еще до того, как начать пользоваться новым полотенцем, обязательно постирайте его. Зачем? На ткани могут остаться химические вещества, красители и грязь с фабрики, а также оборванные нитки. Стирка увеличивает впитывающую способность полотенца и делает его более мягким.

Сколько раз стирать полотенца по мнению экспертов

Микробиолог Манал Мохаммед из Вестминстерского университета в Лондоне советует стирать полотенца не реже одного раза в неделю. Идеальная температура стирки — 60°C, а если полотенца сильно загрязнены, можно использовать температуру до 90°C. При использовании отбеливателя достаточно и 40°C.

Правда о том, как часто стирают полотенца на практике

В реальной жизни большинство из нас не стирает полотенца так часто, как рекомендуют эксперты. Использование высоких температур в стирке стало редкостью, а использование отбеливателя — исключение, а не правило. Поэтому оптимальной частотой стирки является период 3-4 дня. Если полотенце слишком грязное или не по форме, лучше сразу выбросить его.

Почему важно стирать полотенца вовремя

Если вы используете полотенце несколько дней подряд, на нем будут скапливаться бактерии — в том числе кишечная палочка. Микробиолог Чарльз Герба из Университета Аризоны утверждает, что использование полотенца несколько дней подряд может привести к большему количеству бактерий, чем если бы вы положили голову в унитаз.

Секрет ухода: не переусердствуйте и не недооцените запахи

Не стоит стирать полотенца сразу после каждого использования, но как только появляется неприятный запах, не откладывайте стирку. Даже если полотенце не выглядит грязным, неприятный запах — сигнал, что пора его постирать.

Температура стирки: 40-60°C — идеальный баланс

Многие из нас ошибочно считают, что для удаления бактерий нужно стирать полотенца при высокой температуре. Но современные моющие средства эффективны при температуре от 40 до 60°C. Также важно не переусердствовать с моющим средством — слишком большое его количество может сделать полотенца грубыми и жесткими.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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