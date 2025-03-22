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У вас на кухне кварц? Эти средства навсегда испортят его внешний вид

2:18
Недвижимость

Вы можете даже не подозревать, что вредите своим кухонным столешницам каждый раз, когда протираете их привычными дезинфицирующими салфетками. Особенно если речь идёт о салфетках Clorox. Да, они эффективно очищают, но кварцевым поверхностям они могут нанести серьёзный вред — всё из-за лимонной кислоты в составе.

Кухня
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Почему Clorox и кварц несовместимы

На первый взгляд, кварц кажется крепким и надёжным материалом. Он не пористый, не боится влаги, но при регулярном контакте с кислотами, особенно с лимонной, происходит разрушение: поверхность тускнеет, появляются пятна, а структура камня нарушается. Сначала незаметно, но со временем столешница теряет свой роскошный вид.

И проблема не только в Clorox. Вред наносят и другие средства с кислотами и щёлочами — например, Windex. Даже капля лимонного сока, случайно оставленная на столешнице, при регулярных "повторах" способна испортить поверхность.

Как безопасно очищать кварцевые поверхности

Всё гениальное — просто. Для повседневной уборки достаточно:

  • капли мягкого средства для посуды или антибактериального мыла;

  • тёплой воды;

  • мягкой губки или салфетки из микрофибры.

Для дезинфекции подойдут либо специальные средства с нейтральным pH (например, Weiman), либо раствор из изопропилового спирта и воды (в пропорции 2:1). Просто распылите состав, оставьте на минуту и вытрите мягкой тканью.

Важно: изопропиловый спирт может быть вреден при вдыхании. Используйте его в проветриваемом помещении и защищайте руки и глаза.

Как ухаживать за кварцевыми столешницами

Чтобы сохранить их безупречный вид:

  • сразу вытирайте пролитые жидкости;

  • не используйте абразивные губки и порошки;

  • не тестируйте на них все чистящие новинки;

  • раз в неделю проводите мягкую генеральную уборку.

Если вы уже использовали агрессивные средства, не паникуйте. Если повреждений нет, просто пересмотрите уход. Но при появлении пятен и тусклости стоит узнать, можно ли восстановить покрытие или потребуется обновление.

Уточнения

Кварц (нем. Quarz ← древнепольск. kwardy) — один из самых распространённых минералов в земной коре, основа стекла, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. Свободное содержание в земной коре — 12 %.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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