У вас на кухне кварц? Эти средства навсегда испортят его внешний вид

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы можете даже не подозревать, что вредите своим кухонным столешницам каждый раз, когда протираете их привычными дезинфицирующими салфетками. Особенно если речь идёт о салфетках Clorox. Да, они эффективно очищают, но кварцевым поверхностям они могут нанести серьёзный вред — всё из-за лимонной кислоты в составе.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Почему Clorox и кварц несовместимы

На первый взгляд, кварц кажется крепким и надёжным материалом. Он не пористый, не боится влаги, но при регулярном контакте с кислотами, особенно с лимонной, происходит разрушение: поверхность тускнеет, появляются пятна, а структура камня нарушается. Сначала незаметно, но со временем столешница теряет свой роскошный вид.

И проблема не только в Clorox. Вред наносят и другие средства с кислотами и щёлочами — например, Windex. Даже капля лимонного сока, случайно оставленная на столешнице, при регулярных "повторах" способна испортить поверхность.

Как безопасно очищать кварцевые поверхности

Всё гениальное — просто. Для повседневной уборки достаточно:

капли мягкого средства для посуды или антибактериального мыла;

тёплой воды;

мягкой губки или салфетки из микрофибры.

Для дезинфекции подойдут либо специальные средства с нейтральным pH (например, Weiman), либо раствор из изопропилового спирта и воды (в пропорции 2:1). Просто распылите состав, оставьте на минуту и вытрите мягкой тканью.

Важно: изопропиловый спирт может быть вреден при вдыхании. Используйте его в проветриваемом помещении и защищайте руки и глаза.

Как ухаживать за кварцевыми столешницами

Чтобы сохранить их безупречный вид:

сразу вытирайте пролитые жидкости;

не используйте абразивные губки и порошки;

не тестируйте на них все чистящие новинки;

раз в неделю проводите мягкую генеральную уборку.

Если вы уже использовали агрессивные средства, не паникуйте. Если повреждений нет, просто пересмотрите уход. Но при появлении пятен и тусклости стоит узнать, можно ли восстановить покрытие или потребуется обновление.

Уточнения

Кварц (нем. Quarz ← древнепольск. kwardy) — один из самых распространённых минералов в земной коре, основа стекла, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. Свободное содержание в земной коре — 12 %.



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