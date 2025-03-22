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Влажность в доме повышена? Проверьте, не скрывает ли ваш монтаж окон страшную правду

2:14
Недвижимость

У вас потеют окна и появляется плесень? Многие думают, что это связано с холодом, но на самом деле причина гораздо глубже. Разница температур между улицей и внутренней частью вашего дома — лишь одна из причин. На самом деле, все гораздо сложнее.

Запотевшее окно
Фото: commons.wikimedia.org by Maxxmagic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запотевшее окно

Почему на окнах появляется роса

Если у вас качественные окна, которые установлены правильно, то основным виновником росы на стеклах становится… обычная домашняя деятельность! Готовка, мытье посуды, сушка белья, даже душ — все это добавляет влагу в воздух. И если не устранять эту проблему, можно столкнуться с развитием плесени.

Томаш Сисел из Института здорового образа жизни объясняет:

"Грибам для жизнедеятельности нужна пища и влага. Поэтому повышенная влажность — прямой путь к образованию плесени."

Так появляется благоприятная среда для роста плесени, и даже если вы будете протирать окна, ситуация не изменится.

Как решить проблему

Самый простой способ борьбы с лишней влагой — регулярное проветривание. Павел Кашпар из Vekra советует:

"Когда на улице холодно, открывайте окна несколько раз в день, но не на долго. Это поможет избавиться от лишней влаги, не охлаждая мебель и стены."

Следуйте простому правилу 21-50: при температуре 21°C влажность не должна превышать 50%.

Что делать, если проблема в установке окон

Если окна установлены неправильно, это может стать причиной протечек, через которые холодный воздух проникает в помещение. На этих поверхностях также образуется конденсат, создавая благоприятные условия для плесени. Но не всегда виноваты сами окна! Павел Кашпар объясняет, что часто проблема заключается в плохой сборке:

"Зазор в стыке между окном и стеной может пропускать холодный воздух и нарушать теплоизоляцию."

Что делать? Ремонтировать монтажный стык и герметизировать его. Так вы минимизируете риск возникновения росы и плесени в будущем.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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