Простой уксус, но такие потрясающие результаты: как сэкономить и очистить все

3:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уксус — это не просто продукт для кухни, но и настоящий многофункциональный помощник по дому. Нэнси Биртуисл раскрывает секреты того, как с его помощью можно эффективно очистить дом, избавиться от неприятных запахов и даже сэкономить на стирке. Зачем заполнять шкафы дорогими чистящими средствами, если у вас есть всего один ингредиент, который справится с большинством домашних задач?

Фото: pxhere яблочный уксус

Уксус в помощь: секреты для чистоты

С помощью уксуса можно приготовить различные универсальные чистящие средства, которые станут вашими верными помощниками по дому. Вот несколько простых рецептов, которые помогут вам легко и недорого справляться с повседневными задачами.

Универсальный спрей для бактерий

Для приготовления спрея, который отлично справляется с бактериями, жирами и пятнами, вам понадобятся:

60 мл белого уксуса

150 мл воды

40 мл хирургического спирта

20 капель органического эфирного масла

Стеклянный флакон с распылителем (300 мл)

Просто смешайте все ингредиенты в бутылке и готово. Этот спрей идеально подходит для уборки кухонных поверхностей, окон и зеркал.

Домашний кондиционер для белья

Нэнси также делится рецептом кондиционера для белья, который поможет не только смягчить вещи, но и предотвратить появление плесени в ящике для порошка.

Ингредиенты:

200 мл белого уксуса

15 мл растительного глицерина

20 капель эфирного масла лимона

Смешайте все компоненты в стеклянной бутылке и используйте для стирки.

Пятновыводитель для одежды

Чтобы избавиться от пятен на одежде, вам понадобятся:

6 ст. л. белого уксуса

1 ст. л. соды

Эко-средство для мытья посуды

Холодная вода

Замочите одежду на ночь в растворе уксуса, а затем используйте смесь с содой и моющим средством для более стойких пятен.

Закрепитель красителя

Если вы только что купили темную одежду, замочите ее в растворе уксуса перед стиркой. Это предотвратит выделение красителя и защитит остальные вещи от пятен.

Средство для мытья полов

Для уборки пола можно смешать теплую воду с небольшим количеством моющего средства, а в отдельном распылителе использовать уксус. Это простое средство прекрасно справляется с грязью.

Спрей для отпугивания домашних животных

Чтобы избежать неприятных запахов и несчастных случаев с питомцами, сделайте спрей:

200 мл воды

50 мл белого уксуса

30 капель эфирного масла мяты

Он не только уничтожит запах мочи, но и отпугнет домашних животных от повторного использования одного и того же места.

Для мытья окон

Добавьте уксус в пульверизатор, распылите на стекла и протрите сухой тряпкой. Чтобы убрать запах, можно добавить в уксус апельсиновую или лимонную корку.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.