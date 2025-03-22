Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот популярный питомец — плохой выбор для ребёнка. Вот почему
Трамп нашёл $5 млрд за день: распродажа золотых виз бьёт рекорды
Место, где отдыхали герои Одиссеи – и здесь можно побывать
Глубокие тайны Земли: что скрывается под нашими ногами
Ком в горле: что скрывает это опасное ощущение и как его распознать?
Гигантская клубника без усилий: неожиданный трюк, который легко повторить дома
Конкурент Lexus и BMW: новый Aito M8 готов удивить россиян мощностью и экономичностью
Джинсы, прощай! Замшевые брюки — тренд, который вернулся, чтобы остаться
Шампиньоны будут как в ресторане: простой трюк перед готовкой

Простой уксус, но такие потрясающие результаты: как сэкономить и очистить все

3:07
Недвижимость

Уксус — это не просто продукт для кухни, но и настоящий многофункциональный помощник по дому. Нэнси Биртуисл раскрывает секреты того, как с его помощью можно эффективно очистить дом, избавиться от неприятных запахов и даже сэкономить на стирке. Зачем заполнять шкафы дорогими чистящими средствами, если у вас есть всего один ингредиент, который справится с большинством домашних задач?

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

Уксус в помощь: секреты для чистоты

С помощью уксуса можно приготовить различные универсальные чистящие средства, которые станут вашими верными помощниками по дому. Вот несколько простых рецептов, которые помогут вам легко и недорого справляться с повседневными задачами.

Универсальный спрей для бактерий

Для приготовления спрея, который отлично справляется с бактериями, жирами и пятнами, вам понадобятся:

  • 60 мл белого уксуса
  • 150 мл воды
  • 40 мл хирургического спирта
  • 20 капель органического эфирного масла
  • Стеклянный флакон с распылителем (300 мл)

Просто смешайте все ингредиенты в бутылке и готово. Этот спрей идеально подходит для уборки кухонных поверхностей, окон и зеркал.

Домашний кондиционер для белья

Нэнси также делится рецептом кондиционера для белья, который поможет не только смягчить вещи, но и предотвратить появление плесени в ящике для порошка.

Ингредиенты:

  • 200 мл белого уксуса
  • 15 мл растительного глицерина
  • 20 капель эфирного масла лимона

Смешайте все компоненты в стеклянной бутылке и используйте для стирки.

Пятновыводитель для одежды

Чтобы избавиться от пятен на одежде, вам понадобятся:

  • 6 ст. л. белого уксуса
  • 1 ст. л. соды

Эко-средство для мытья посуды

Холодная вода

Замочите одежду на ночь в растворе уксуса, а затем используйте смесь с содой и моющим средством для более стойких пятен.

Закрепитель красителя

Если вы только что купили темную одежду, замочите ее в растворе уксуса перед стиркой. Это предотвратит выделение красителя и защитит остальные вещи от пятен.

Средство для мытья полов

Для уборки пола можно смешать теплую воду с небольшим количеством моющего средства, а в отдельном распылителе использовать уксус. Это простое средство прекрасно справляется с грязью.

Спрей для отпугивания домашних животных

Чтобы избежать неприятных запахов и несчастных случаев с питомцами, сделайте спрей:

  • 200 мл воды
  • 50 мл белого уксуса
  • 30 капель эфирного масла мяты

Он не только уничтожит запах мочи, но и отпугнет домашних животных от повторного использования одного и того же места.

Для мытья окон

Добавьте уксус в пульверизатор, распылите на стекла и протрите сухой тряпкой. Чтобы убрать запах, можно добавить в уксус апельсиновую или лимонную корку.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит
Туризм
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит Аудио 
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Еда и рецепты
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Гигантская клубника без усилий: неожиданный трюк, который легко повторить дома
Простой уксус, но такие потрясающие результаты: как сэкономить и очистить все
Конкурент Lexus и BMW: новый Aito M8 готов удивить россиян мощностью и экономичностью
Джинсы, прощай! Замшевые брюки — тренд, который вернулся, чтобы остаться
Шампиньоны будут как в ресторане: простой трюк перед готовкой
Купили цветок — а он почти погиб? Вот как спасти луковицу
Приседай, как будто лето завтра: упражнение, которое не даст целлюлиту ни шанса
ТОП-5 машин для деревни в СССР
Морковь с пятнами — неожиданный поворот! Узнайте, что делать и как с этим бороться
Победитель найден! Самая интеллектуальная порода среди всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.