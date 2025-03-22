Простой уксус, но такие потрясающие результаты: как сэкономить и очистить все

Уксус — это не просто продукт для кухни, но и настоящий многофункциональный помощник по дому. Нэнси Биртуисл раскрывает секреты того, как с его помощью можно эффективно очистить дом, избавиться от неприятных запахов и даже сэкономить на стирке. Зачем заполнять шкафы дорогими чистящими средствами, если у вас есть всего один ингредиент, который справится с большинством домашних задач?
С помощью уксуса можно приготовить различные универсальные чистящие средства, которые станут вашими верными помощниками по дому. Вот несколько простых рецептов, которые помогут вам легко и недорого справляться с повседневными задачами.
Для приготовления спрея, который отлично справляется с бактериями, жирами и пятнами, вам понадобятся:
Просто смешайте все ингредиенты в бутылке и готово. Этот спрей идеально подходит для уборки кухонных поверхностей, окон и зеркал.
Нэнси также делится рецептом кондиционера для белья, который поможет не только смягчить вещи, но и предотвратить появление плесени в ящике для порошка.
Ингредиенты:
Смешайте все компоненты в стеклянной бутылке и используйте для стирки.
Чтобы избавиться от пятен на одежде, вам понадобятся:
Замочите одежду на ночь в растворе уксуса, а затем используйте смесь с содой и моющим средством для более стойких пятен.
Если вы только что купили темную одежду, замочите ее в растворе уксуса перед стиркой. Это предотвратит выделение красителя и защитит остальные вещи от пятен.
Для уборки пола можно смешать теплую воду с небольшим количеством моющего средства, а в отдельном распылителе использовать уксус. Это простое средство прекрасно справляется с грязью.
Чтобы избежать неприятных запахов и несчастных случаев с питомцами, сделайте спрей:
Он не только уничтожит запах мочи, но и отпугнет домашних животных от повторного использования одного и того же места.
Добавьте уксус в пульверизатор, распылите на стекла и протрите сухой тряпкой. Чтобы убрать запах, можно добавить в уксус апельсиновую или лимонную корку.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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