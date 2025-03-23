Бактерии, которые вы не видите, но с ними живете: вот зачем менять пластиковые губки для посуды

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы, возможно, не задумывались, но пластиковые губки для мытья посуды, которые вы часто используете, могут быть настоящими рассадниками бактерий. И вот почему. Простой предмет, который мы ежедневно ставим в воду, с которым сталкиваемся при приготовлении еды и чистке посуды, может быть гораздо опаснее, чем мы думаем.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain Губка для мытья посуды

Бактерии в каждой поре

Пластиковая губка — удобный и дешёвый аксессуар для кухни. Но её пористая структура и влажная среда создают идеальные условия для размножения бактерий. Знаете ли вы, что в 1 см³ губки может обитать более 80 миллиардов бактерий? Это настолько много, что даже унитаз не может конкурировать с этим "ковром" микроорганизмов. Это открытие, сделанное учеными, действительно шокирует.

Частая замена — не спасает

Хотя обычная рекомендация гласит, что губку нужно менять раз в неделю, на практике часто бывает, что она начинает пахнуть гораздо раньше. Не высыхая, она продолжает накапливать влагу, что способствует развитию бактерий. Один из простых советов — держите губку в подставке с отверстиями, чтобы обеспечить её высыхание. Также помогут специальные ручки с дозаторами для моющего средства, которые удерживают губку.

Лучшие альтернативы пластиковым губкам

Как же быть, если вы хотите избежать риска? Ответ прост: замените пластиковые губки на более безопасные и долговечные варианты. Тканевые губки, которые можно стирать, прослужат гораздо дольше и не будут источником бактерий. Материалы для таких губок могут быть как натуральными (например, джут), так и искусственными.

Силиконовые губки с выступами — ещё одна отличная альтернатива. Они мягко очищают посуду, а их поверхность легко моется. А вот микрофибра — это вообще чудо! Она идеально очищает посуду с минимальным количеством моющего средства, а после использования её достаточно промыть водой.

Не все губки одинаковы, и важно выбирать то, что не наносит ущерба ни вашему здоровью, ни окружающей среде.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.



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