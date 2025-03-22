Как часто вы мыли полы? От этого зависит не только чистота, но и ваше здоровье

Мы все знаем, как важно поддерживать чистоту в доме, но возникает вопрос: как часто нужно мыть пол, чтобы в вашем доме всегда была свежесть и чистота? Это не такая простая задача, как кажется, но мы разобрались в этом вопросе.
Эксперт по гигиене, Маттиа, советует соблюдать одно важное правило: пол в доме следует мыть не реже одного раза в неделю. Если проводить ежедневную уборку с помощью швабры или пылесоса для удаления пыли и мусора, этого будет вполне достаточно, чтобы поддерживать чистоту и гигиену. Однако бывают ситуации, когда мытье пола требуется чаще.
Важно также выбрать подходящее моющее средство для каждой поверхности:
После ужина с друзьями или родственниками пол может покрыться не только крошками, но и пятнами от пищи. Это также увеличивает вероятность появления бактерий, особенно если гости не снимали обувь. Чтобы предотвратить накопление грязи и микробов, лучше сразу провести уборку антибактериальным средством.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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