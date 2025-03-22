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Как часто вы мыли полы? От этого зависит не только чистота, но и ваше здоровье

2:25
Недвижимость

Мы все знаем, как важно поддерживать чистоту в доме, но возникает вопрос: как часто нужно мыть пол, чтобы в вашем доме всегда была свежесть и чистота? Это не такая простая задача, как кажется, но мы разобрались в этом вопросе.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Как часто нужно мыть пол

Эксперт по гигиене, Маттиа, советует соблюдать одно важное правило: пол в доме следует мыть не реже одного раза в неделю. Если проводить ежедневную уборку с помощью швабры или пылесоса для удаления пыли и мусора, этого будет вполне достаточно, чтобы поддерживать чистоту и гигиену. Однако бывают ситуации, когда мытье пола требуется чаще.

Когда стоит мыть пол чаще

  • После приема гостей. Особенно если гости гуляли в обуви или ужин был с крошками и пятнами, дополнительное мытье пола поможет устранить загрязнения.
  • Если у вас есть домашние животные. Песок, шерсть и грязь, которые животные приносят с улицы, требуют более частой уборки — два-три раза в неделю.
  • Если в доме есть маленькие дети. Младенцы часто контактируют с полом, поэтому регулярная уборка снижает риск распространения микробов и аллергенов.
  • Если у вас аллергия. Людям, страдающим от пыли или домашних клещей, нужно мыть полы чаще, особенно если в доме есть ковры.

Важность правильных средств для уборки

Важно также выбрать подходящее моющее средство для каждой поверхности:

  • Паркет. Используйте мягкие чистящие средства, избегайте чрезмерного увлажнения.
  • Керамогранит. Для таких поверхностей подходят нейтральные моющие средства или дезинфицирующие без пены.
  • Мрамор и натуральный камень. Здесь стоит использовать бескислотные средства, чтобы избежать коррозии
  • Керамика. Для этого покрытия подойдут обычные моющие средства, предпочтительно ароматизированные.

Почему важно мыть пол после ужина с гостями

После ужина с друзьями или родственниками пол может покрыться не только крошками, но и пятнами от пищи. Это также увеличивает вероятность появления бактерий, особенно если гости не снимали обувь. Чтобы предотвратить накопление грязи и микробов, лучше сразу провести уборку антибактериальным средством.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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