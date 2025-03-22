Важный нюанс при продаже квартиры, о котором мало кто знает

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа недвижимости — не только важный, но и сложный процесс, требующий соблюдения ряда налоговых нюансов. Ошибки могут привести к судебным разбирательствам, заморозке счетов и неприятным последствиям. Как избежать проблем и не платить лишнего?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Минимальные сроки владения

Как сообщает Общественная Служба Новостей, при продаже недвижимости ключевую роль играет срок владения.

Есть два основных варианта:

5 лет — стандартный срок, после которого продажа не облагается налогом.

3 года — в особых случаях (например, при получении жилья в дар от близкого родственника или продаже единственного жилья при покупке нового).

Но налоговая не всегда видит разницу. Например, если вы получили жилье в наследство, инспекция может посчитать, что отсчёт идёт не с момента смерти наследодателя, а с даты оформления собственности.

Поэтому такие нюансы лучше подтверждать документально.

Почему стоит уведомлять налоговую

"Налоговая не может знать всех деталей. Если срок владения позволяет избежать налога, лучше подать пояснительную записку или декларацию, приложив подтверждающие документы. Это избавит от возможных споров", — советует риелтор Константин Барсуков.

Если налоговая начислит налог ошибочно, его придётся оспаривать. В противном случае могут последовать штрафы, блокировка счетов и судебные разбирательства.

Налоговое резидентство: что важно знать

Важно учитывать и статус налогового резидента. Чтобы им считаться, необходимо находиться в России не менее 183 дней в году.

Если человек продал недвижимость в начале года, а затем уехал за границу, к концу года он может стать нерезидентом. В таком случае налог на продажу недвижимости составит уже 30% вместо 13%.

"Я советую быть резидентом не только на момент сделки, но и на конец года, чтобы избежать неожиданных налогов. Это не закон, но разумная мера предосторожности", — советует Барсуков.

Перед продажей недвижимости стоит заранее подготовить все документы, учесть срок владения и статус резидентства.

А главное — своевременно уведомлять налоговую, чтобы избежать неожиданных начислений и возможных проблем.

Уточнения

Нало́говое резиде́нтство (также "нало́говая резиде́нция") — статус, накладывающий обязательство уплаты налогов на гражданина какого-либо государства или иностранца, постоянно проживающего в этом государстве. Также этот статус применим для юридических лиц



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.