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Вы когда-нибудь проверяли, насколько чисто дно вашей тарелки? Узнайте, почему это важно

2:33
Недвижимость

Вы когда-нибудь проверяли, насколько чисто дно вашей тарелки? Несмотря на то что это может показаться несущественным, важно регулярно уделять внимание этой части посуды.

Губка для мытья посуды
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Губка для мытья посуды

Мытьё посуды — это повседневная задача, с которой сталкивается каждый из нас. Мы стремимся сделать это как можно быстрее, поэтому часто не задумываемся о деталях. Многие из нас моют только боковую часть тарелки, оставляя остатки пищи на поддоне для сбора жира. Это большая ошибка! Дно тарелки также нуждается в тщательной очистке, поскольку там могут скапливаться бактерии, грязь и остатки еды, пишет венгерское издание Mindmegette.

Почему важно мыть дно тарелки?

  • Бактерии оседают на дне. Когда вы ставите тарелку на стол после еды, на её дно могут попасть крошки или остатки пищи. Если вы не вымоете эту часть, бактерии начнут размножаться. При хранении тарелки в шкафу микробы могут распространиться на другие поверхности.
  • Эстетический аспект. На вечеринке люди редко обращают внимание на дно тарелки, но если кто-то случайно увидит остатки еды, это может испортить аппетит. Грязная тарелка выглядит неэстетично и может вызвать неприятные ассоциации.
  • Предотвращение запахов. Остатки пищи на дне могут со временем начать издавать неприятные запахи. Это особенно актуально, если тарелка долго находится в раковине или посудомоечной машине. Регулярная очистка дна поможет избежать этой проблемы.
  • Гарантия на посудомоечную машину. Многие думают, что посудомоечная машина решает все проблемы с мытьём посуды. Однако, если пластины расположены слишком близко, на них могут остаться частицы грязи. Поэтому стоит периодически проверять дно пластин, чтобы убедиться в их чистоте.

Как правильно мыть дно тарелки?

Для того чтобы дно тарелки всегда было чистым, следуйте этим рекомендациям:

  1. После каждого приёма пищи протирайте дно тарелки средством для мытья посуды и тёплой водой.
  2. Если на дне есть стойкие пятна, используйте чистящее средство.
  3. Тщательно промойте тарелку, чтобы полностью удалить моющее средство.

Эти простые действия помогут вам поддерживать чистоту и порядок на кухне, а также обеспечат безопасность и комфорт при использовании посуды.

Уточнения

Таре́лка блюдо — плоское или вогнутое изделие из керамики, стекла, металла и иных материалов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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