Этот простой ингредиент из кухни сделает ваш пол безупречно чистым — вот как

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На кухне есть множество универсальных средств, которые можно использовать не только для приготовления пищи. Среди них — лимон, уксус и пищевая сода, которую можно даже добавлять в воду для мытья полов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Пищевая сода — это простой, но многофункциональный ингредиент, который часто используется для выпечки, уборки, ухода за кожей и лечения. Обычно её добавляют в тесто для печенья, но она также помогает при расстройстве желудка и эффективно очищает поверхности. Если добавить её в воду для мытья полов, то можно добиться идеальной чистоты, уверяет Diverse Country.

Пищевая сода — универсальное средство для решения множества задач

Пищевая сода — это настоящий помощник в доме, который может справиться с различными проблемами. Она дезодорирует, удаляет пятна, известковый налёт, отбеливает и помогает в других делах. Её можно использовать в стиральной машине, для чистки плит, духовок и микроволновых печей без применения химикатов. Также она эффективно очищает полы.

Пищевая сода нейтрализует неприятные запахи, поэтому её можно использовать для мытья полов на кухне, в ванной и туалете. Её дезодорирующие свойства обусловлены щелочной химией: она расщепляет кислотные молекулы на соль и воду.

Благодаря своим обезжиривающим свойствам, пищевая сода эффективно удаляет стойкие пятна с полов на кухне без применения химикатов, не повреждая поверхность.

Мы часто дезинфицируем кухонные столешницы и посуду, но не задумываемся о том, сколько бактерий может быть на полу. Добавление пищевой соды в воду для мытья полов помогает создать неблагоприятную среду для многих бактерий, что способствует улучшению гигиены в доме.

Пищевая сода не содержит химикатов, что делает её безопасной для семей с маленькими детьми, домашними животными и для тех, кто чувствителен к агрессивным моющим средствам. Кроме того, она не наносит вреда окружающей среде.

Пищевая сода стоит недорого и её можно приобрести в любом магазине. Одного пакета хватает надолго, а использовать её можно по-разному.

Как использовать пищевую соду для мытья полов?

Наполните ведро для швабры тёплой водой. Добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды. Перемешайте и окуните швабру в смесь. Пищевая сода подходит для мытья полов из паркета, плитки и линолеума.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na 2 CO 3 — средняя соль натрия и угольной кислоты.



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