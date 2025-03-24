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Этот простой ингредиент из кухни сделает ваш пол безупречно чистым — вот как

2:42
Недвижимость

На кухне есть множество универсальных средств, которые можно использовать не только для приготовления пищи. Среди них — лимон, уксус и пищевая сода, которую можно даже добавлять в воду для мытья полов.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Пищевая сода — это простой, но многофункциональный ингредиент, который часто используется для выпечки, уборки, ухода за кожей и лечения. Обычно её добавляют в тесто для печенья, но она также помогает при расстройстве желудка и эффективно очищает поверхности. Если добавить её в воду для мытья полов, то можно добиться идеальной чистоты, уверяет Diverse Country.

Пищевая сода — универсальное средство для решения множества задач

  • Пищевая сода — это настоящий помощник в доме, который может справиться с различными проблемами. Она дезодорирует, удаляет пятна, известковый налёт, отбеливает и помогает в других делах. Её можно использовать в стиральной машине, для чистки плит, духовок и микроволновых печей без применения химикатов. Также она эффективно очищает полы.
  • Пищевая сода нейтрализует неприятные запахи, поэтому её можно использовать для мытья полов на кухне, в ванной и туалете. Её дезодорирующие свойства обусловлены щелочной химией: она расщепляет кислотные молекулы на соль и воду.
  • Благодаря своим обезжиривающим свойствам, пищевая сода эффективно удаляет стойкие пятна с полов на кухне без применения химикатов, не повреждая поверхность.
  • Мы часто дезинфицируем кухонные столешницы и посуду, но не задумываемся о том, сколько бактерий может быть на полу. Добавление пищевой соды в воду для мытья полов помогает создать неблагоприятную среду для многих бактерий, что способствует улучшению гигиены в доме.
  • Пищевая сода не содержит химикатов, что делает её безопасной для семей с маленькими детьми, домашними животными и для тех, кто чувствителен к агрессивным моющим средствам. Кроме того, она не наносит вреда окружающей среде.
  • Пищевая сода стоит недорого и её можно приобрести в любом магазине. Одного пакета хватает надолго, а использовать её можно по-разному.

Как использовать пищевую соду для мытья полов?

  1. Наполните ведро для швабры тёплой водой.
  2. Добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды.
  3. Перемешайте и окуните швабру в смесь.
  4. Пищевая сода подходит для мытья полов из паркета, плитки и линолеума.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na2CO3 — средняя соль натрия и угольной кислоты.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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