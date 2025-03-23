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Уксусная баня для духовки: как заставить жир исчезнуть без следа — проверенный метод

2:23
Недвижимость

Чистка духовки — одна из самых нелюбимых домашних задач, особенно после мытья окон и уборки пыли. Но не стоит отчаиваться, ведь есть несколько простых советов, которые помогут справиться с этой задачей быстрее и легче.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка
  1. Начните с пылесоса. Перед тем как приступить к чистке, обязательно пропылесосьте духовку. Это поможет удалить крупные крошки, остатки пищи и пыль с дна и стенок прибора. Для труднодоступных мест используйте длинную щелевую насадку.
  2. Используйте зубную щётку. Зубная щётка — отличный помощник в уборке. Она поможет очистить углы и углубления, куда не достать обычными средствами.
  3. Соль для быстрой уборки. Если во время выпечки жир капает на дно духовки, сразу же посыпьте это место солью. После приготовления еды и остывания духовки жир будет легче удалить, так как соль впитает его.
  4. Уксусная паровая баня. Для удаления жира со стенок духовки можно использовать паровую баню с уксусом. Налейте в кастрюлю четверть воды и поставьте её на огонь. Когда вода закипит, добавьте такое же количество уксуса и кипятите 30 секунд. Затем поставьте кастрюлю в духовку на среднюю полку, закройте дверцу и оставьте на 45-60 минут. После этого слейте уксусную воду и протрите стенки духовки средством для мытья посуды.
  5. Лимонный сок для свежего аромата. Лимонный сок также поможет в борьбе с жиром. Налейте в ведро воду, выжмите сок из двух лимонов и добавьте сами лимоны. Поставьте кастрюлю на среднюю полку духовки, включите прибор на максимальную температуру и дайте воде закипеть. Затем выключите духовку и осторожно достаньте кастрюлю. Когда духовка остынет, протрите её влажной тканью.
  6. Не забудьте про решётку для духовки. Решётку для духовки проще всего очистить в ванне. Подстелите под неё старое полотенце, чтобы не повредить эмаль, и налейте достаточно воды, чтобы покрыть решётку. Добавьте стакан пищевой соды и оставьте на ночь. Утром тщательно потрите решётку щёткой, и она будет блестеть как новая.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи; кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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