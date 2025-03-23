Вместо покупки новых: этот бабушкин метод вернет свежесть кухонным полотенцам

Приятно, когда после приготовления еды на кухне всё сияет чистотой и порядком. Столешница блестит, раковина сверкает, а чистое кухонное полотенце аккуратно висит на вешалке. Но что делать, если даже свежевыстиранное полотенце имеет неприятный запах? Мы поделимся простым и эффективным способом избавиться от этой проблемы.
Почему кухонные полотенца могут пахнуть?
Регулярная стирка при температуре 60-90 градусов помогает удалить загрязнения и продезинфицировать полотенца. Однако даже чистые полотенца могут приобрести неприятный запах, если они долго хранятся в шкафу. В таких случаях многие задумываются о покупке новых полотенец, но это не всегда необходимо. Существует простой и доступный метод, который поможет устранить запах без лишних затрат, уверяет венгерское издание Mindmegette.
Решение проблемы
Для этого вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов:
Как действовать
Этот метод не только устранит неприятные запахи, но и поможет продезинфицировать полотенца, вернув им свежесть и чистоту.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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