Вместо покупки новых: этот бабушкин метод вернет свежесть кухонным полотенцам

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приятно, когда после приготовления еды на кухне всё сияет чистотой и порядком. Столешница блестит, раковина сверкает, а чистое кухонное полотенце аккуратно висит на вешалке. Но что делать, если даже свежевыстиранное полотенце имеет неприятный запах? Мы поделимся простым и эффективным способом избавиться от этой проблемы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кухонное полотенце

Почему кухонные полотенца могут пахнуть?

Регулярная стирка при температуре 60-90 градусов помогает удалить загрязнения и продезинфицировать полотенца. Однако даже чистые полотенца могут приобрести неприятный запах, если они долго хранятся в шкафу. В таких случаях многие задумываются о покупке новых полотенец, но это не всегда необходимо. Существует простой и доступный метод, который поможет устранить запах без лишних затрат, уверяет венгерское издание Mindmegette.

Решение проблемы

Для этого вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов:

большая кастрюля;

жидкое средство для мытья посуды;

уксус;

половник или деревянная ложка.

Как действовать

Наполните кастрюлю водой примерно на три четверти. Добавьте 1-2 чайные ложки жидкого средства для мытья посуды. Влейте полстакана уксуса. Поместите полотенца в кастрюлю и доведите воду до кипения. Варите полотенца в кипящей воде в течение 10-15 минут, периодически помешивая. Осторожно слейте воду и дайте полотенцам немного остыть. Тщательно отожмите полотенца и высушите их на солнце. После этого постирайте полотенца как обычно.

Этот метод не только устранит неприятные запахи, но и поможет продезинфицировать полотенца, вернув им свежесть и чистоту.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.





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