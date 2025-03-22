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Устарели и раздражают: венецианские жалюзи больше не в моде

1:49
Недвижимость

Венецианские жалюзи постепенно уходят в прошлое, уступая место новым, более современным и удобным решениям. Они выглядят устаревшими, собирают пыль, сложны в уходе, легко повреждаются, создают холодную, офисную атмосферу и не вписываются в современные тренды на натуральные материалы и умные технологии.

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В 2025 году на смену классическим жалюзи приходят несколько альтернатив.

Одно из самых инновационных решений — умные электрохроматические плёнки. Они позволяют мгновенно менять прозрачность стекла, управлять светопроницаемостью с помощью кнопки или приложения. Это идеальный вариант для минималистичных интерьеров, но стоит он значительно дороже традиционных решений.

Раздвижные панельные шторы работают по принципу японских стен и могут регулировать уровень освещенности в помещении. Они выглядят элегантно, подходят для современных и классических интерьеров, но требуют тщательного ухода за материалами, особенно если выполнены из дерева.

Римские шторы сегодня становятся одним из самых востребованных решений. Они придают интерьеру уют и стиль, представлены в широком ассортименте тканей и цветов, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако требуют регулярной чистки и не подходят для помещений с повышенной влажностью.

Жалюзи с принтом — ещё один тренд, который позволяет сделать интерьер оригинальным. Можно выбрать готовые варианты или заказать индивидуальный рисунок. Они отлично подходят для больших окон, создают стильный акцент, но требуют больше пространства и могут быть менее практичными при наличии детей или животных.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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