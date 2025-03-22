Забудьте про удлинитель: эти 10 устройств нужно подключать только к розетке

3:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Удлинители — удобное и полезное изобретение, но их неправильное использование может привести к неприятным последствиям, включая перегрев, короткие замыкания и даже пожары.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Особенно важно знать, какие устройства категорически нельзя подключать к удлинителям, чтобы не подвергать себя и своё жильё риску.

Почему удлинители не всегда безопасны?

Большинство удлинителей предназначены для временного использования и не рассчитаны на постоянные высокие нагрузки.

Длительная работа с мощными приборами может привести к перегреву проводов, оплавлению изоляции и выходу техники из строя.

Какие устройства нельзя подключать к удлинителю?

1. Крупная бытовая техника. Холодильники и морозильные камеры потребляют большое количество электроэнергии, и их работа напрямую зависит от стабильного напряжения. Использование удлинителя может привести к перегреву, снижению мощности охлаждения и даже возгоранию проводки.

2. Стиральные и сушильные машины. Эти приборы требуют большого пускового тока и могут перегружать удлинитель. Дополнительный риск создаёт влажная среда, которая увеличивает вероятность короткого замыкания.

3. Обогреватели и тепловентиляторы. Электрообогреватели — одни из самых энергоёмких бытовых приборов. Они выделяют огромное количество тепла, что может привести к плавлению удлинителя и пожару.

4. Кондиционеры. Как и обогреватели, кондиционеры потребляют большое количество энергии, а резкие скачки напряжения при их включении могут повредить удлинитель и вызвать перегрев проводов.

5. Микроволновая печь. Во время работы микроволновки происходят резкие колебания мощности, что делает её использование с удлинителем крайне опасным. Лучше подключать её непосредственно к розетке.

6. Электроплиты и духовки. Эти приборы работают на высоких температурах и требуют большой мощности, что делает их совместимость с удлинителем невозможной.

7. Электроинструменты. Дрели, шлифмашинки, лобзики и другие электроинструменты могут вызывать скачки напряжения, перегружая удлинитель. Для таких целей лучше использовать специализированные промышленные удлинители.

8. Чайники и кофеварки. Эти приборы за короткое время потребляют много энергии, что может привести к перегрузке и перегреву удлинителя.

9. Фритюрницы и электрогрили. Они выделяют не только тепло, но и требуют большого количества электроэнергии, что делает их подключение к удлинителю небезопасным.

10. Другие удлинители. Соединение нескольких удлинителей между собой — одна из самых опасных практик. Это значительно увеличивает нагрузку на проводку и повышает риск возгорания.

Уточнения

Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.



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