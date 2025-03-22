5 роковых ошибок при выборе бюджетного телевизора: как избежать разочарования

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Доступные телевизоры сегодня предлагают гораздо больше, чем раньше, и теперь можно найти достойную модель даже в бюджетном сегменте.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

Однако не все дешёвые телевизоры одинаково хороши: некоторые компромиссы могут значительно ухудшить качество изображения и удобство использования.

1. Не выбирайте модели с боковой подсветкой

Если телевизор оснащён подсветкой, расположенной только по краям экрана (Edge LED), это может привести к плохой контрастности и неравномерной яркости, особенно в затемнённой комнате.

Лучше искать модели с технологией "Full Array LED", "Backlighting" или "Local Dimming", которые обеспечивают более качественное изображение.

2. Для экранов от 40 дюймов — только 4K

Даже если контент в 4K ещё не стал абсолютным стандартом, разница в качестве заметна, особенно на экранах с диагональю 40+ дюймов. Ищите обозначения "4K" или "UHD" и избегайте моделей с маркировкой "FHD" (1080p) или "HD" (720p).

3. Минимум три HDMI-порта

Телевизоры с малым числом HDMI-разъёмов могут быстро стать неудобными, особенно если вы планируете подключать к ним саундбар, игровую консоль или ТВ-приставку. Минимум три порта — оптимальный вариант.

4. Не отказывайтесь от "умного" ТВ

"Глупые" телевизоры почти исчезли с рынка, и даже если встроенная операционная система вам не нужна, она не мешает. В крайнем случае всегда можно подключить внешнюю ТВ-приставку и не пользоваться предустановленными функциями.

5. Новые модели не всегда лучше

Телевизоры подешевевших прошлогодних линеек часто оказываются выгоднее, чем новинки. Например, модель TCL QM7 с технологией мини-светодиодов может стоить столько же, сколько более новая, но технически слабая Samsung DU8000.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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