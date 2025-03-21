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Больше не загадка: эксперты объяснили, почему на банных полотенцах есть полосы

1:22
Недвижимость

Обычный разговор о банных полотенцах неожиданно перерос в бурную дискуссию в социальных сетях.

Зелёные полотенца
Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёные полотенца

Всё началось с вопроса, который задал компьютерный инженер: почему именно на банных полотенцах встречаются странные полосы, тогда как на других их нет?

Пользователи тут же начали выдвигать самые разные версии. Одни шутили, что полоски существуют исключительно для того, чтобы затруднить складывание полотенец. Другие предположили, что они помогают разделить полотенце на зоны: одна сторона — для лица, другая — для ног.

Однако среди комментариев нашлось и более обоснованное мнение: кто-то предположил, что полоски нужны для того, чтобы человек не путал стороны полотенца и не вытирал лицо той же частью, что и другие участки тела.

Но наиболее убедительный ответ дал один из пользователей, который объяснил, что эти полоски называются "добби твейв" и служат не только для эстетики, но и для поддержания формы полотенца, предотвращения складок, пишет AlfaVita.

Развёрнутое объяснение предоставили и представители компании Towel Hub. Они уточнили, что полоски на самом деле являются частью "добби бордюра" — детали, которая не только улучшает прочность изделия, но и способствует лучшему впитыванию влаги.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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