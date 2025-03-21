Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В китайском городе Ханчжоу расположен один из самых необычных жилых комплексов мира — Regent International.

Фото: YouTube by The ‘Dystopian’ Apartment Block in China Where Residents Never Go Outside, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Многоквартирный дом

Изначально спроектированный как роскошный отель, в итоге стал домом для 20 тысяч человек. Его концепция построена на полной автономии: внутри есть всё, что нужно для жизни, от магазинов и ресторанов до больниц и школ.

Архитектурно этот комплекс представляет собой гигантскую S-образную структуру высотой от 36 до 39 этажей, включающую более 5000 квартир.

Пространство внутри напоминает лабиринт из коридоров, окон и балконов, откуда открывается вид на город. Нижние этажи заняты коммерческими зонами, а верхние — жилыми помещениями, среди которых можно найти как компактные студии, так и просторные семейные апартаменты.

Regent International предлагает высокий уровень комфорта: умные технологии, системы безопасности, экологичные решения вроде солнечных панелей и системы переработки дождевой воды.

Однако его полная замкнутость вызывает споры. Некоторые считают такой формат удобным, поскольку он позволяет минимизировать необходимость выходить за пределы дома. Другие видят в этом опасность социальной изоляции и ограничения свободы передвижения.

Кроме того, в этом мини-городе сформировалась чёткая иерархия: жильцы, располагающиеся на верхних этажах, имеют доступ к более дорогим удобствам, в то время как менее обеспеченные соседи сталкиваются с ограничениями. Таким образом, Regent International не только предоставляет комфорт, но и становится отражением социального расслоения.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.