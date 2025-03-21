Интерьер теряет ценность — декор, который делает хуже

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стильный интерьер легко испортить — и дело тут не в стоимости ремонта. Иногда всё рушат мелочи, которые мы просто не замечаем в повседневности. А между тем, именно они выдают вкус и отношение к дому.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

Подделки дизайнерских вещей

Реплики известных брендов — это не экономия, а ошибка. Их легко распознать, и в интерьере они смотрятся как попытка показаться, а не быть. Лучше выбрать оригинальные, но простые предметы — они выглядят куда достойнее.

Застиранный текстиль

Один уставший кухонный рушник способен испортить всё впечатление. Особенно важны шторы, покрывала, пледы, полотенца. Они должны быть свежими и ухоженными — не обязательно дорогими, но всегда опрятными.

Пустые коробки

Хранить вещи в коробках из-под обуви — плохая идея. Это выглядит неряшливо и временно. Стильные корзины или контейнеры — решение, которое моментально делает пространство аккуратнее.

Слишком крупные предметы

Даже антикварное пианино может испортить вид, если поставить его в тесной комнате. Громоздкая дорогая мебель в маленьком пространстве — это всегда перегруз. Важно, чтобы предметы соответствовали масштабу жилья.

Пластиковые комоды

Удобные, но совсем не для городской квартиры. Такие вещи уместны на даче или в кладовке. А в интерьере они всегда читаются как временное и дешёвое решение, даже если стоят годами.

Дешёвые вазы

Декор должен украшать. Но дешевая ваза с блестящим напылением скорее испортит впечатление. Пусть лучше это будет одна, но красивая и лаконичная вещь — стеклянная, керамическая, ручной работы.

Мебель с дефектами

Даже дорогой диван с протёртой обивкой выглядит так, будто вам всё равно. Мелкие повреждения лучше устранять сразу — перетяжка, чистка или замена фурнитуры сделают своё дело.

Интерьер — это не только вещи, но и отношение к ним. Вовремя заменить изношенное и убрать лишнее — вот что действительно делает квартиру "дорогой на вид".

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.