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Чисто, но неаккуратно — признаки, что дом выглядит неряшливо

1:49
Недвижимость

Даже самый стильный интерьер может производить неприятное впечатление — и не из-за мебели или отделки. Всё дело в мелочах, на которые часто просто не обращают внимания. А ведь именно они создают атмосферу уюта — или её отсутствие.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

Открытые провода и удлинители

Сколько бы вы ни вкладывали в ремонт, спутанные шнуры моментально делают интерьер неряшливым. Провода, лежащие на полу или свисающие от розеток, бросаются в глаза и создают ощущение беспорядка. Решение простое — спрятать их в кабель-каналы, мебель или хотя бы аккуратно зафиксировать.

Зеркала и стеклянные поверхности

Никакой глянец не спасёт, если зеркало покрыто пылью или усыпано отпечатками пальцев. Особенно критично это для прихожей — первой комнаты, куда попадают гости. Зеркала стоит протирать регулярно: чистая поверхность придаёт интерьеру свежесть и аккуратность.

Старая и поцарапанная посуда

Тарелки с трещинами, чашки с отбитыми краями или потемневшие ложки способны испортить даже самый красивый стол. Такая посуда выглядит неопрятно и небезопасна для здоровья: в микротрещинах скапливаются бактерии. Гостям это тоже не останется незамеченным.

Шторы в ванной

Если на занавеске от душа пятна или плесень — это сразу бросается в глаза. Такой элемент не только портит общее впечатление, но и может быть опасен для здоровья. Лучше регулярно стирать штору или заменить её на новую — это недорого и быстро.

Иногда достаточно пары деталей, чтобы дом заиграл по-новому. Присмотритесь: возможно, уют — это всего лишь вопрос пары мелких, но решающих исправлений.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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