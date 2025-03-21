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Штраф, арест, суд: сенатор рассказала, что нельзя делать при ремонте квартиры

1:19
Недвижимость

Капитальный ремонт в квартире может привести к штрафам и судебным разбирательствам, если он включает самовольное переустройство.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова объяснила, какие работы требуют согласования, чтобы избежать проблем.

Под самовольным переустройством понимаются любые изменения в планировке без разрешений. В их числе — снос и перенос несущих стен, установка дверных проемов в них, а также любые работы, затрагивающие конструктивную целостность дома или общедомовые коммуникации.

Штраф для физических лиц составляет до 2,5 тысяч рублей, но если переустройство создает угрозу безопасности, могут назначить обязательные работы до 50 часов или даже административный арест на 15 суток, пишет сайт aif.ru.

Должностные лица рискуют штрафом в 4-5 тысяч рублей, а предприниматели и компании — от 40 до 50 тысяч рублей. 

Разрешение не требуется для косметического ремонта: замены дверей и окон, остекления балкона (без изменения стен), укладки плитки и ламината, переноса розеток и демонтажа антресолей.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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