Комната устарела — мелочи, которые выдают возраст интерьера

В отличие от гостиной или спальни, столовая редко становится объектом обновлений. Купили стол, стулья и повесили люстру — и забыли. А зря! Несколько мелких изменений способны превратить её в пространство, в которое хочется возвращаться.
Освободите от лишнего
Письма, чеки, случайные пакеты — всё это делает комнату больше похожей на склад, чем на зону для ужина. Разберите стол и буфет, оставив только то, что действительно нужно.
Скажите "нет" бабушкиным вазам
Если посуда или декор давно утратили актуальность и радуют только по привычке — смело убирайте. Столовая должна отражать ваш вкус, а не архив семейных реликвий.
Добавьте цвета
Один слой краски способен кардинально поменять атмосферу. Тёплые оттенки сделают комнату уютнее, холодные — визуально просторнее. Главное — освежить.
Поменяйте свет
Старая люстра способна испортить даже самую стильную мебель. Необязательно покупать новую — иногда достаточно покрасить каркас и заменить лампы.
Оформите окна
Голые окна делают комнату пустой. Лёгкие шторы и римские жалюзи добавят уюта. Повесьте их чуть выше рамы — комната будет казаться выше.
Разумный декор
Меньше — лучше. Лучше одно большое полотно на стене, чем десять мелких картинок. Семейные фото — в одинаковых рамках и одной группой.
Ковёр по размеру
Ковер должен выходить за границы стола минимум на 60 см, иначе он будет мешать. Не уверены — лучше обойтись без него.
Мебель по масштабу
Небольшая столовая с массивным гарнитуром — ошибка. И наоборот: в просторной комнате маленький стол "теряется". Баланс — основа уюта.
Добавьте текстиль
Яркие салфетки, мягкие подушки или узорчатый дорожка на столе освежат интерьер. Главное — не переборщить с принтами. ф
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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