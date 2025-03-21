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Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку

1:52
Недвижимость

Хочется обновить ванную, но ни времени, ни денег на капитальный ремонт нет? Не переживайте: даже с минимальным бюджетом можно вдохнуть в пространство свежесть и стиль. Вот простые и доступные способы, которые не требуют сложного ремонта или больших затрат.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Поиграйте с цветом

Не обязательно менять плитку. Иногда достаточно покрасить потолок и свободные от плитки стены. Белый — универсальный вариант, но если хочется перемен, попробуйте пастель: кремовый, шампань или ледяной синий.

Добавьте зелени

Комнатные растения в ванной — это не только красиво, но и полезно. Они очищают воздух и добавляют интерьеру жизни. Пара горшков на полке или подоконнике — и атмосфера уже другая.

Обновите мебель и сантехнику

Полный апгрейд — идеальный вариант, но даже самоклеящаяся плёнка способна преобразить старые шкафчики. Замените раковину, ручки, полочки или смеситель — и всё заиграет по-новому.

Освещение и зеркала — ключ к уюту

Поменяйте лампы на светодиодные — станет светлее и уютнее. А зеркало с красивой рамой визуально расширит пространство. Можно повесить сразу несколько — разного размера и формы.

Свежий взгляд на плитку

Менять плитку — дорого, но есть альтернатива: обновите затирку. Новый шов сделает старую плитку аккуратнее и свежее. А если хочется кардинальных изменений, используйте специальные краски или наклейки для плитки.

Декор решает всё

Свечи, ракушки, стеклянные баночки, фонари, дозаторы — недорогие детали, которые превращают ванную из скучного помещения в уютный уголок. Немного фантазии — и вы не узнаете свою ванную.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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