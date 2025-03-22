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Вся правда о порядке: коробки не спасут ваш дом

1:41
Недвижимость

Куда исчезает ваш покой? Возможно, он спрятан… в коробках. Идеальный порядок — это когда всё разложено по коробочкам, ячейкам и контейнерам. Купили кучу органайзеров, разделителей и корзинок. Казалось: спрятали визуальный хаос — и голова стала яснее мыслить. Но, как оказалось, это всего лишь красивая иллюзия спокойствия.

Кошка в коробке
Фото: Wikipedia by Windell Oskay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в коробке

Минималисты уверены: прятать вещи в коробки — значит избегать главного вопроса. Почему у нас столько лишнего? Вместо того чтобы освобождать пространство, мы его замаскировываем.

Коробки питают хаос

Проблема не в самих контейнерах, а в том, что они превращаются в своеобразные гробницы для вещей, которыми мы почти не пользуемся. Например, в США индустрия self-storage приносит $40 млрд в год — семьи платят до $1000 в год, чтобы хранить… хлам. Зачем?

Как сделать по-другому

Контейнеры — это последняя стадия уборки, а не первая. Сначала нужно:

  • Вытащить всё наружу.
  • Критично отобрать нужное.
  • Избавиться от лишнего.
  • И только потом — упорядочить.

Если сразу начать с покупки 40 коробок, то вы просто получаете 40 заполненных коробок. Это не порядок, это — отложенное решение.

Меньше — значит быстрее

Чем меньше вещей, тем меньше времени вы тратите на поиск нужного. А это — настоящий эмоциональный выигрыш. Уборка — это не про коробки. Это про выбор. Про спокойствие. Про пространство — как внешнее, так и внутреннее.

Уточнения

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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