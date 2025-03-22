Блеск без разводов: как правильно мыть лаковые и стеклянные двери

Когда вы в последний раз тщательно мыли двери в доме? А ведь именно с них начинается ощущение чистоты в помещении. Гладкие или с рельефами, деревянные или стеклянные, они собирают пыль, пятна и отпечатки, особенно если их не трогать неделями. Хорошая новость: вернуть дверям ухоженный вид можно без особого труда, а иногда — даже без магазинной химии.
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Моющее средство
Общие шаги для любой двери
Порядок действий практически одинаковый:
Удалите пыль с поверхности — особенно из углов, резных деталей и выемок.
Протрите дверь влажной мягкой тряпкой с подходящим средством.
Удалите остатки моющего средства чистой влажной тканью.
Аккуратно высушите поверхность, чтобы избежать разводов.
Если дверь скользит по рельсу — не забудьте и про него: там часто скапливаются пыль и мусор.
Что учитывать при выборе чистящего средства
Дерево (в том числе грубое): мягкий мыльный раствор или смесь воды и яблочного уксуса. Для грубой древесины подойдёт раствор на основе тёплой воды и стружки мыла из Марселя.
Ореховое дерево: деликатная смесь из воды, белого уксуса и нескольких капель оливкового масла или молока — чистит и питает одновременно.
Ламинат: простое сочетание воды и мыла. Главное — не использовать слишком влажную тряпку.
Шпон: требует бережного обращения. Используйте мыло из Марселя и не забывайте про масло льна для дополнительного блеска.
Лак: микрофибра + чуть тёплая вода с мылом. Не трите! Просто аккуратно протрите, затем высушите.
Стекло: особенно важно не использовать абразивы. Смесь воды, уксуса и немного спирта — идеальный выбор. Для матового стекла используйте щётку с мягкой щетиной.
Белый ламинат: мыло и вода. Избегайте агрессивных средств, которые могут испортить цвет.
Не забудьте о наружных и бронированных дверях
Они страдают больше всех — ветер, пыль, дождь. Их стоит мыть чаще, но с ещё большей аккуратностью. Особенно двери из дерева или металла. Главное правило: никаких жёстких щёток и агрессивных чистящих средств. И, конечно, никакого лишнего намокания — это может испортить внутренние слои.
Уточнения
Пыль - мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, который имеет размеры до 5 мм.