Блеск без разводов: как правильно мыть лаковые и стеклянные двери

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда вы в последний раз тщательно мыли двери в доме? А ведь именно с них начинается ощущение чистоты в помещении. Гладкие или с рельефами, деревянные или стеклянные, они собирают пыль, пятна и отпечатки, особенно если их не трогать неделями. Хорошая новость: вернуть дверям ухоженный вид можно без особого труда, а иногда — даже без магазинной химии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Общие шаги для любой двери

Порядок действий практически одинаковый:

Удалите пыль с поверхности — особенно из углов, резных деталей и выемок.

Протрите дверь влажной мягкой тряпкой с подходящим средством.

Удалите остатки моющего средства чистой влажной тканью.

Аккуратно высушите поверхность, чтобы избежать разводов.

Если дверь скользит по рельсу — не забудьте и про него: там часто скапливаются пыль и мусор.

Что учитывать при выборе чистящего средства

Дерево (в том числе грубое): мягкий мыльный раствор или смесь воды и яблочного уксуса. Для грубой древесины подойдёт раствор на основе тёплой воды и стружки мыла из Марселя.

Ореховое дерево: деликатная смесь из воды, белого уксуса и нескольких капель оливкового масла или молока — чистит и питает одновременно.

Ламинат: простое сочетание воды и мыла. Главное — не использовать слишком влажную тряпку.

Шпон: требует бережного обращения. Используйте мыло из Марселя и не забывайте про масло льна для дополнительного блеска.

Лак: микрофибра + чуть тёплая вода с мылом. Не трите! Просто аккуратно протрите, затем высушите.

Стекло: особенно важно не использовать абразивы. Смесь воды, уксуса и немного спирта — идеальный выбор. Для матового стекла используйте щётку с мягкой щетиной.

Белый ламинат: мыло и вода. Избегайте агрессивных средств, которые могут испортить цвет.

Не забудьте о наружных и бронированных дверях

Они страдают больше всех — ветер, пыль, дождь. Их стоит мыть чаще, но с ещё большей аккуратностью. Особенно двери из дерева или металла. Главное правило: никаких жёстких щёток и агрессивных чистящих средств. И, конечно, никакого лишнего намокания — это может испортить внутренние слои.

Уточнения

Пыль - мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, который имеет размеры до 5 мм.



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