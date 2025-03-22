Вытяжка работает, но не помогает — причина в неправильной установке

На первый взгляд, она просто убирает запахи и пар. Но это устройство влияет не только на воздух в квартире, но и на состояние кухонной мебели, чистоту стен и потолка. А значит — на комфорт всей семьи. Современные вытяжки могут быть незаметными или наоборот — стать дизайнерским акцентом интерьера. Главное — выбрать ту, которая действительно будет работать.
В любой модели — три основных элемента: мотор, вентилятор и фильтр. Работают они либо на выведение воздуха наружу, либо на его очищение и возврат в помещение.
Вот основные типы:
Параметры зависят от типа плиты и конструкции вытяжки:
И ещё одно — доверяйте монтаж профессионалам. Есть нюансы: в старых домах могут быть ограничения на установку вытяжек с отводом. Иногда проще поставить угольную модель. А перед установкой обязательно проверьте тягу в вентиляции: откройте окно и поднесите лист бумаги к решётке — он должен прилипнуть.
Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.
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