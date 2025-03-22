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Вытяжка работает, но не помогает — причина в неправильной установке

2:19
Недвижимость

На первый взгляд, она просто убирает запахи и пар. Но это устройство влияет не только на воздух в квартире, но и на состояние кухонной мебели, чистоту стен и потолка. А значит — на комфорт всей семьи. Современные вытяжки могут быть незаметными или наоборот — стать дизайнерским акцентом интерьера. Главное — выбрать ту, которая действительно будет работать.

Кухонная вытяжка
Фото: en.wikipedia by EddieRider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная вытяжка

Принцип действия вытяжки

В любой модели — три основных элемента: мотор, вентилятор и фильтр. Работают они либо на выведение воздуха наружу, либо на его очищение и возврат в помещение.

Вот основные типы:

  • Канальные (проточные): подключаются к вентиляции или делают отдельный отвод воздуха. Хорошо справляются с запахами, но требуют монтажа воздуховода.
  • Рециркуляционные: прогоняют воздух через фильтры и возвращают его обратно. Отличный выбор для квартир, где нельзя вмешиваться в вентиляцию.
  • Комбинированные: умеют и то, и другое.

Как выбрать модель по типу монтажа

  • Встраиваемые: устанавливаются в кухонный шкаф. Телескопические — частично видны, полностью встраиваемые — прячутся за фасадом.
  • Настенные: громоздкие, но мощные. Часто работают в проточном режиме.
  • Островные и потолочные: подвешиваются над плитой на кухнях открытой планировки.
  • С нисходящим потоком: встраиваются в столешницу и выдвигаются при готовке. Воздух забирают прямо у источника.

Важный момент — высота установки

Параметры зависят от типа плиты и конструкции вытяжки:

  • Над газовой плитой:55-65 см — для наклонной модели, 75-85 см — для прямой
  • Над электрической плитой:35-45 см — наклонная, 65-75 см — прямая

И ещё одно — доверяйте монтаж профессионалам. Есть нюансы: в старых домах могут быть ограничения на установку вытяжек с отводом. Иногда проще поставить угольную модель. А перед установкой обязательно проверьте тягу в вентиляции: откройте окно и поднесите лист бумаги к решётке — он должен прилипнуть.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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