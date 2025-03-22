Бесполезная трата или помощник мечты: как понять, нужен ли вам робот-пылесос

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пылесос, который сам всё делает, пока вы отдыхаете — звучит как мечта? В реальности всё немного сложнее. Разбираемся, кому действительно нужен робот-пылесос, как он работает и на какие характеристики стоит обращать внимание, чтобы не пожалеть о покупке.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот-пылесос от Xiaomi

Что умеет робот-пылесос

Робот-пылесос — это компактное устройство, которое самостоятельно убирает дом. Он передвигается по квартире с помощью колес и датчиков, объезжает препятствия и собирает пыль и мусор во встроенный контейнер. Работает от аккумулятора, заряжается на док-станции, подключенной к розетке.

Большинство моделей выполняют сухую уборку, а некоторые — ещё и влажную. Более продвинутые устройства умеют:

Строить карту квартиры.

Планировать маршрут.

Выбирать режимы уборки.

Передавать изображение на смартфон (если есть камера).

Однако рассчитывать на идеально чистую квартиру только с помощью робота не стоит — ни один девайс не заменит хорошей генеральной уборки.

Режимы работы

Роботы-пылесосы умеют больше, чем кажется:

Автоматический — сам анализирует помещение и строит карту.

Зигзаг — эффективен для просторных комнат.

По периметру — движется вдоль стен.

Точечный — концентрируется на грязных участках.

Влажная уборка — может быть как ручной (смачиваемая тряпка), так и автоматической (резервуар с подачей воды).

Что важно учесть при выборе

Фильтрация — модели с НЕРА-фильтрами задерживают мельчайшие частицы и аллергены.

Датчики — помогают избегать столкновений и падений, но могут мешать на тёмных поверхностях.

Камера — полезна, если хотите следить за уборкой через телефон.

Таймер — можно задать расписание уборки.

Док-станция — важна скорость зарядки и компактность.

Стоит ли покупать

Если вы не ждёте от робота чудес, а просто хотите сократить частоту уборок — он станет отличным помощником. Но обычный пылесос и швабру всё же оставьте — хотя бы для раз в неделю.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



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