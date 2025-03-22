Бесполезная трата или помощник мечты: как понять, нужен ли вам робот-пылесос

Пылесос, который сам всё делает, пока вы отдыхаете — звучит как мечта? В реальности всё немного сложнее. Разбираемся, кому действительно нужен робот-пылесос, как он работает и на какие характеристики стоит обращать внимание, чтобы не пожалеть о покупке.
Робот-пылесос — это компактное устройство, которое самостоятельно убирает дом. Он передвигается по квартире с помощью колес и датчиков, объезжает препятствия и собирает пыль и мусор во встроенный контейнер. Работает от аккумулятора, заряжается на док-станции, подключенной к розетке.
Большинство моделей выполняют сухую уборку, а некоторые — ещё и влажную. Более продвинутые устройства умеют:
Однако рассчитывать на идеально чистую квартиру только с помощью робота не стоит — ни один девайс не заменит хорошей генеральной уборки.
Роботы-пылесосы умеют больше, чем кажется:
Если вы не ждёте от робота чудес, а просто хотите сократить частоту уборок — он станет отличным помощником. Но обычный пылесос и швабру всё же оставьте — хотя бы для раз в неделю.
Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
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