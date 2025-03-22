Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамин C в косметике: как не выбросить деньги на ветер и выбрать действительно работающую формулу
Ствол вишни пошёл трещинами — это можно исправить, но не всегда
Секрет богатырского хвата: простое упражнение для мощных предплечий
Ирония судьбы: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про Центробанк
Ксения Бородина перед свадьбой получила неожиданное благословение: кто дал крест?
Весна в Париже: 10 волшебных парков и садов, утопающих в цветах
Иммунитет, сердце и мозг: как космос меняет тело человека
Тайна собачьих привычек: зачем они крадут вещи
Секретная сеть древних коридоров: Европа оказалась внутри загадки

Бесполезная трата или помощник мечты: как понять, нужен ли вам робот-пылесос

2:11
Недвижимость

Пылесос, который сам всё делает, пока вы отдыхаете — звучит как мечта? В реальности всё немного сложнее. Разбираемся, кому действительно нужен робот-пылесос, как он работает и на какие характеристики стоит обращать внимание, чтобы не пожалеть о покупке.

Робот-пылесос от Xiaomi
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Робот-пылесос от Xiaomi

Что умеет робот-пылесос

Робот-пылесос — это компактное устройство, которое самостоятельно убирает дом. Он передвигается по квартире с помощью колес и датчиков, объезжает препятствия и собирает пыль и мусор во встроенный контейнер. Работает от аккумулятора, заряжается на док-станции, подключенной к розетке.

Большинство моделей выполняют сухую уборку, а некоторые — ещё и влажную. Более продвинутые устройства умеют:

  • Строить карту квартиры.
  • Планировать маршрут.
  • Выбирать режимы уборки.
  • Передавать изображение на смартфон (если есть камера).

Однако рассчитывать на идеально чистую квартиру только с помощью робота не стоит — ни один девайс не заменит хорошей генеральной уборки.

Режимы работы

Роботы-пылесосы умеют больше, чем кажется:

  • Автоматический — сам анализирует помещение и строит карту.
  • Зигзаг — эффективен для просторных комнат.
  • По периметру — движется вдоль стен.
  • Точечный — концентрируется на грязных участках.
  • Влажная уборка — может быть как ручной (смачиваемая тряпка), так и автоматической (резервуар с подачей воды).

Что важно учесть при выборе

  • Фильтрация — модели с НЕРА-фильтрами задерживают мельчайшие частицы и аллергены.
  • Датчики — помогают избегать столкновений и падений, но могут мешать на тёмных поверхностях.
  • Камера — полезна, если хотите следить за уборкой через телефон.
  • Таймер — можно задать расписание уборки.
  • Док-станция — важна скорость зарядки и компактность.

Стоит ли покупать

Если вы не ждёте от робота чудес, а просто хотите сократить частоту уборок — он станет отличным помощником. Но обычный пылесос и швабру всё же оставьте — хотя бы для раз в неделю.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит
Туризм
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Сводка с фронта: на СВО уничтожены 1 млн 200 тысяч боевиков ВСУ, Зеленский плюнул Трампу в лицо Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Витамин C в косметике: как не выбросить деньги на ветер и выбрать действительно работающую формулу
Ствол вишни пошёл трещинами — это можно исправить, но не всегда
Сводка с фронта: на СВО уничтожены 1 млн 200 тысяч боевиков ВСУ, Зеленский плюнул Трампу в лицо
Секрет богатырского хвата: простое упражнение для мощных предплечий
Ирония судьбы: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про Центробанк
Ксения Бородина перед свадьбой получила неожиданное благословение: кто дал крест?
Весна в Париже: 10 волшебных парков и садов, утопающих в цветах
Иммунитет, сердце и мозг: как космос меняет тело человека
Тайна собачьих привычек: зачем они крадут вещи
Секретная сеть древних коридоров: Европа оказалась внутри загадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.