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Натуральная уборка — идеал или ошибка? Узнайте, что может вас разочаровать

2:44
Недвижимость

С приходом весны многие из нас начинают массовую уборку, и, как правило, выбирают натуральные продукты, такие как белый уксус, пищевая сода и марсельское мыло. Эти средства обещают быть безопасными и эффективными, но насколько они действительно подходят для всех типов уборки?

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Время от времени на полках магазинов появляются новые "натуральные" продукты, которые кажутся идеальными для домашнего использования. Однако, как отмечает эксперт Кэрол Роджер, менеджер по уборке в компании O2, не все из них так безопасны и эффективны, как принято думать. Давайте разберемся, какие средства можно использовать без страха, а от каких стоит воздержаться.

Белый уксус: универсальный, но не для всех поверхностей

Белый уксус давно стал одним из самых популярных продуктов для уборки. Он привлекает своей доступностью и многофункциональностью. Однако его агрессивные свойства делают его не лучшим выбором для некоторых материалов. Например, не следует использовать белый уксус на мраморе, натуральном камне или необработанной древесине — он может повредить эти поверхности.

"Уксус обладает сильным воздействием на пористые материалы, что может привести к их повреждению", — предупреждает Кэрол.

Кроме того, не рекомендуется использовать уксус в чистом виде: лучше разводить его с водой в пропорции 2:1.

Также есть ряд ситуаций, когда использование уксуса может быть опасным. Например, его нельзя смешивать с отбеливателем, так как такая смесь может вызвать химическую реакцию с выделением токсичного хлора. И избегайте применения уксуса на хрупких тканях, в утюгах или посудомоечных машинах — это может привести к коррозии.

Пищевая сода: безопасна, но в меру

Пищевая сода — это еще одно средство, которое часто используется в домашних хозяйствах. Она эффективна для удаления запахов и мягкого отбеливания белья. Однако важно помнить, что при использовании слишком больших доз она может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как тошнота или головная боль.

"В некоторых случаях пищевую соду нужно использовать с осторожностью, особенно при очищении белья", — говорит Кэрол.

Она добавляет, что хотя сода и помогает в борьбе с пятнами, смешивать ее с белым уксусом не стоит: эти два компонента нейтрализуют друг друга, снижая их эффективность.

Для более мощного отбеливания белья лучше использовать кристаллы соды или перкарбонат, который обладает более выраженными отбеливающими свойствами.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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