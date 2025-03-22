Керамогранит на полу — красиво, но опасно: что учесть до ремонта

Керамогранит — один из самых популярных отделочных материалов последних лет. Его выбирают за практичность, долговечность и стильный внешний вид. Но стоит ли он своих денег? И какие подводные камни могут ждать при укладке такого пола?
Керамогранит создается из смеси глины, шпата и кварца с добавлением пигментов. После обжига получается особенно прочная и плотная плитка, устойчивая к влаге, ударам и истиранию. Именно поэтому её чаще всего используют в зонах с повышенной нагрузкой: на кухне, в ванной и в прихожей.
При выборе важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на тип поверхности:
Важно учитывать класс износостойкости. Всего их пять, и каждый рассчитан на свою нагрузку:
Для пола в жилом доме оптимальны классы III и IV — они выдерживают обувь, влажность, постоянное движение и долго сохраняют внешний вид.
Кроме прочности, имеет значение и степень скольжения — особенно в прихожей или ванной. Уровень сопротивления скольжению определён по ГОСТ 2718-2019, и его обязательно стоит проверить перед покупкой.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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