Керамогранит на полу — красиво, но опасно: что учесть до ремонта

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Керамогранит — один из самых популярных отделочных материалов последних лет. Его выбирают за практичность, долговечность и стильный внешний вид. Но стоит ли он своих денег? И какие подводные камни могут ждать при укладке такого пола?

Фото: https://commons.wikimedia.org by ColumbD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ плитка

Что это вообще за материал

Керамогранит создается из смеси глины, шпата и кварца с добавлением пигментов. После обжига получается особенно прочная и плотная плитка, устойчивая к влаге, ударам и истиранию. Именно поэтому её чаще всего используют в зонах с повышенной нагрузкой: на кухне, в ванной и в прихожей.

Фактура имеет значение

При выборе важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на тип поверхности:

Матовая плитка — прочная и износостойкая, с кристаллическим защитным слоем.

Глянцевая (полированная) — выглядит эффектно, отражает свет, но требует аккуратного ухода: царапины будут очень заметны.

Лаппатированная — частично шлифованная плитка, подходит для создания лёгкого винтажного эффекта.

Сатинированная — приятная на ощупь, с мягкой бархатистой текстурой благодаря обработке абразивами.

Фактурная (структурированная) — с рельефной поверхностью, делается с помощью пресс-форм.

Глазурованная — с защитным покрытием, но менее износостойкая, лучше использовать на стенах.

Важно учитывать класс износостойкости. Всего их пять, и каждый рассчитан на свою нагрузку:

I — для стен;

II — для комнат с редким использованием;

III — для жилых помещений;

IV — для общественных пространств;

V — для промышленных зон.

Для пола в жилом доме оптимальны классы III и IV — они выдерживают обувь, влажность, постоянное движение и долго сохраняют внешний вид.

Про скольжение — не забывайте!

Кроме прочности, имеет значение и степень скольжения — особенно в прихожей или ванной. Уровень сопротивления скольжению определён по ГОСТ 2718-2019, и его обязательно стоит проверить перед покупкой.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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