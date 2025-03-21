Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите ресторанный салат прямо с грядки? Следуйте этим простым шагам
Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту

Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают

Недвижимость

С 1 апреля семьи с детьми до 7 лет смогут купить жильё на вторичном рынке по льготной ставке до 6% годовых в пяти городах Удмуртии. Информацию опубликовал "Дом.рф" — оператор программы.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

В семейную программу попали Воткинск, Глазов, Камбарка, Можга и Сарапул. Эти города отвечают условиям программы, одно из главных — в них должно строиться не более двух домов одновременно. Данные сверяются с реестром проектных деклараций в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Важно: программа действует только до 30 июня 2025 года. Если в одном из этих городов начнётся активное строительство (как это планируется, например, в Глазове), то использовать семейную ипотеку на покупку вторичного жилья там уже будет нельзя — только на новостройки, сообщает udm-info.ru

Условия участия:

  • в семье есть хотя бы один ребёнок младше 7 лет;
  • ставка — до 6% годовых;
  • жильё можно приобрести только один раз;
  • дом не должен быть старше 20 лет и не признан аварийным;
  • квартира не может быть куплена у взаимозависимых лиц (например, у родственников);
  • многоквартирные дома из реестра проблемных объектов не учитываются при расчёте.

Программа направлена на поддержку семей в малых и средних городах, где темпы жилищного строительства низкие. Таким образом, льготы получают те, у кого ограничен выбор среди новостроек.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая
Еда и рецепты
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая Аудио 
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти
Экономика и бизнес
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти Аудио 
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту
Дикий волк: 66-летняя китаянка на велосипеде исколесила 3 континента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.