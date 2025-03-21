Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают

С 1 апреля семьи с детьми до 7 лет смогут купить жильё на вторичном рынке по льготной ставке до 6% годовых в пяти городах Удмуртии. Информацию опубликовал "Дом.рф" — оператор программы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

В семейную программу попали Воткинск, Глазов, Камбарка, Можга и Сарапул. Эти города отвечают условиям программы, одно из главных — в них должно строиться не более двух домов одновременно. Данные сверяются с реестром проектных деклараций в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Важно: программа действует только до 30 июня 2025 года. Если в одном из этих городов начнётся активное строительство (как это планируется, например, в Глазове), то использовать семейную ипотеку на покупку вторичного жилья там уже будет нельзя — только на новостройки, сообщает udm-info.ru

Условия участия:

в семье есть хотя бы один ребёнок младше 7 лет;

ставка — до 6% годовых;

жильё можно приобрести только один раз;

дом не должен быть старше 20 лет и не признан аварийным;

квартира не может быть куплена у взаимозависимых лиц (например, у родственников);

многоквартирные дома из реестра проблемных объектов не учитываются при расчёте.

Программа направлена на поддержку семей в малых и средних городах, где темпы жилищного строительства низкие. Таким образом, льготы получают те, у кого ограничен выбор среди новостроек.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.