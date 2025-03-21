Фритюрница или духовка? Как выбрать прибор, который сэкономит вам не только деньги, но и здоровье

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Воздушная фритюрница или электрическая духовка? Это вопрос, который беспокоит многих. И если вам важно сэкономить деньги, а также готовить здоровее, важно понимать, какой прибор окажется лучшим выбором.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аэрофритюрница

Обе эти техники — очень удобны в использовании. Вам не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить вкусные и разнообразные блюда. Однако, если вы хотите понять, что из них более экономичное и полезное, давайте разберемся.

Какая техника более экономична

Если говорить о расходах на электричество, то воздушная фритюрница имеет явное преимущество. Это устройство нагревается гораздо быстрее и готовит пищу за меньший промежуток времени, что напрямую влияет на меньший расход электроэнергии. Таким образом, аэрофритюрница помогает вам не только экономить время, но и деньги.

Какая из них полезнее для здоровья

Обе техники предлагают более здоровые способы приготовления пищи, но если основной приоритет — это снижение содержания масла, то фритюрница явно выигрывает. Благодаря использованию горячего воздуха она позволяет готовить хрустящую и вкусную пищу с минимумом или вообще без масла, что существенно снижает калории и количество насыщенных жиров в блюде.

С другой стороны, электрическая духовка тоже может быть полезной для здоровья. В ней можно готовить на гриле, запекать или жарить, используя минимальное количество масла. Однако для достижения результатов, схожих с теми, что дает фритюрница, потребуется тщательная настройка температуры и времени готовки.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).



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