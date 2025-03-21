Жесткие полотенца больше не проблема! Узнайте, как вернуть им мягкость без усилий

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мечтаете о полотенцах, которые всегда мягкие и пушистые, как в роскошном спа? Это возможно! Специалист по уборке, Лора Маунтфорд, делится на TikTok простым секретом, который поможет сохранить ваши полотенца в идеальном состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полотенца

Мы все знаем, как трудно поддерживать полотенца мягкими, особенно если нет сушилки, а вода в вашем районе слишком жесткая. Со временем они становятся жесткими и неприятными на ощупь. Но Лора нашла идеальный способ справиться с этой проблемой. Оказавшись в таком положении, вам поможет простой и доступный метод.

Секрет от Лоры: сода — ваш лучший друг

Для того чтобы вернуть полотенцам прежнюю мягкость, Лора советует использовать пищевую соду. Все, что нужно сделать — это замочить полотенца в растворе соды на ночь. Для этого добавьте несколько чашек соды в ведро с теплой водой и оставьте полотенца в этом растворе до утра. По словам Лоры, сода помогает "восстановить" ткань, делая ее снова мягкой и пушистой.

Как сода помогает в борьбе с жесткостью воды

Жесткая вода — одна из основных причин, по которой полотенца теряют свою мягкость. Минералы, содержащиеся в жесткой воде, накапливаются в волокнах ткани, делая их грубыми. Пищевая сода помогает разрушить эти накопления, возвращая полотенцам прежнюю текстуру. Попробуйте, и вы увидите результат!

Советы по уходу за белыми полотенцами и одеждой

Кроме того, сода поможет вам сохранить белизну ваших полотенец и одежды. Лора рекомендует замачивать белые вещи в соде, чтобы они оставались яркими и свежими. Еще один трюк — добавление белого уксуса в стиральную машину для улучшения работы моющего средства.

Лора уверяет, что лучший способ отбелить одежду — это старый добрый метод: высушить вещи на солнце. Ультрафиолетовые лучи эффективно отбеливают ткани, а сама одежда после такого сушки будет пахнуть свежестью и чистотой.

Теперь ваши полотенца могут быть такими же мягкими и пушистыми, как в роскошном отеле, и белые вещи не потеряют свою яркость. Это проще, чем кажется!

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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