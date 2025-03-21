12 лет борьбы: когда в Бронницах наконец появится дорога

Строительство дороги к посёлку для многодетных семей в Бронницах, за которое люди боролись долгих 12 лет, наконец-то подходит к завершению. Однако, как выяснилось, местная администрация предпочла не спешить с выполнением обязательств.
В прошлом году суд обязал администрацию Бронниц построить дорогу с твёрдым покрытием, привести в порядок внутриквартальные дороги и обеспечить газоснабжение к 21 февраля 2025 года.
С последним пунктом справился "Мособлгаз", а вот власти решили не торопиться и даже пытались оспорить решение суда.
Чиновники попытались добиться отсрочки, но получили отказ. В результате исполнение решения оказалось под контролем прокуратуры, а крайний срок строительства дороги установлен на 1 июля 2025 года.
Несмотря на постановление суда, власти Бронниц не спешат с реализацией проекта.
"Эта эпопея длится уже 12 лет. Самое смешное, что администрация направляет силы не на строительство, а на борьбу с многодетными семьями, отписки и некачественную отсыпку внутриквартальных дорог, которые потом превращаются в кашу", — возмущается представитель семей Константин Юрченко.
В свою очередь, городская администрация заявляет, что "работа продолжается" и ведётся "рассмотрение вариантов".
"В нынешнее время рассматриваются варианты трассировки подъездной дороги местного значения для дальнейшего принятия в муниципальную собственность и обустройства дорожного полотна", — сообщили чиновники в социальных сетях.
Как долго продлится этот процесс, остаётся под вопросом.
"Вести Подмосковья" продолжают следить за развитием ситуации.
Бро́нницы — город в Московской области России. Город областного подчинения, образует одноимённый городской округ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.