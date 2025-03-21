12 лет борьбы: когда в Бронницах наконец появится дорога

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительство дороги к посёлку для многодетных семей в Бронницах, за которое люди боролись долгих 12 лет, наконец-то подходит к завершению. Однако, как выяснилось, местная администрация предпочла не спешить с выполнением обязательств.

Фото: web.archive.org by savage19 на Panoramio.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ дороги Бронницы

Суд и обещания чиновников

В прошлом году суд обязал администрацию Бронниц построить дорогу с твёрдым покрытием, привести в порядок внутриквартальные дороги и обеспечить газоснабжение к 21 февраля 2025 года.

С последним пунктом справился "Мособлгаз", а вот власти решили не торопиться и даже пытались оспорить решение суда.

Чиновники попытались добиться отсрочки, но получили отказ. В результате исполнение решения оказалось под контролем прокуратуры, а крайний срок строительства дороги установлен на 1 июля 2025 года.

Реальная ситуация

Несмотря на постановление суда, власти Бронниц не спешат с реализацией проекта.

"Эта эпопея длится уже 12 лет. Самое смешное, что администрация направляет силы не на строительство, а на борьбу с многодетными семьями, отписки и некачественную отсыпку внутриквартальных дорог, которые потом превращаются в кашу", — возмущается представитель семей Константин Юрченко.

В свою очередь, городская администрация заявляет, что "работа продолжается" и ведётся "рассмотрение вариантов".

"В нынешнее время рассматриваются варианты трассировки подъездной дороги местного значения для дальнейшего принятия в муниципальную собственность и обустройства дорожного полотна", — сообщили чиновники в социальных сетях.

Как долго продлится этот процесс, остаётся под вопросом.

"Вести Подмосковья" продолжают следить за развитием ситуации.

Уточнения

Бро́нницы — город в Московской области России. Город областного подчинения, образует одноимённый городской округ.





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