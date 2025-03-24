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Неожиданный способ почистить матрас за полчаса — без моющих средств и усилий

3:43
Недвижимость

Матрас — вещь, о которой мы вспоминаем только тогда, когда не можем уснуть или появляются странные пятна. Но знаете ли вы, что именно он может быть одним из самых грязных предметов в доме? И речь не только о пыли. Там целая экосистема: пылевые клещи, грибки, бактерии и прочая "жизнь" — всё это прямо под вами каждую ночь.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Но хорошая новость в том, что справиться с этим можно без химчистки и профессионального оборудования. Всё, что вам потребуется — это крышка от кастрюли и немного терпения. Да, звучит странно, но работает безупречно.

Почему важно регулярно чистить матрас

Со временем матрас впитывает всё: пот, кожный жир, клетки эпидермиса. Представьте, что человек за ночь теряет до 700 мл жидкости. За год — почти 255 литров! Влажная и тёплая среда — идеальные условия для развития плесени и размножения клещей.

"В среднем в одном матрасе может обитать до 10 миллионов пылевых клещей", — говорит генеральный директор MattressNextDay Мартин Сили.

"Они питаются омертвевшими клетками кожи и производят отходы, которые могут вызывать сильную аллергию и даже приступы астмы".

Если вы не чистили матрас последние полгода — сейчас самое время. И метод с крышкой от кастрюли здесь как нельзя кстати.

Как крышка от кастрюли может вам помочь

Этот трюк стал настоящим открытием в мире уборки. Крышка выполняет роль широкой и устойчивой щётки. В отличие от тряпок или пароочистителей, она равномерно распределяет давление, не повреждая поверхность матраса, и позволяет быстро охватить большую площадь.

В сочетании с микрофиброй и мягким моющим раствором крышка превращается в "супер-инструмент" для глубокой чистки, особенно если у вас дома матрас с эффектом памяти, который не переносит избытка влаги.

Что понадобится

  • Крышка от кастрюли (желательно с ровной поверхностью).
  • Мягкая ткань из микрофибры.
  • Миска с тёплой водой.
  • Несколько капель мягкого моющего средства.
  • Немного медицинского спирта.
  • По желанию: чайная ложка пищевой соды.
  • Для стойких пятен — уксус.

Пошаговая инструкция:

Подготовьте раствор

  • Смешайте тёплую воду с мягким чистящим средством, добавьте немного соды и спирта. Всё тщательно перемешайте.

Подготовьте крышку

  • Обмотайте её микрофиброй, смоченной в растворе. Ткань должна быть влажной, но не капать. Закрепите её резинкой или прищепками, чтобы не сползала.

Приступайте к чистке

  • Протирайте матрас круговыми движениями, аккуратно нажимая. Для чувствительных пенополиуретановых моделей лучше двигаться в прямой линии.

Обработка пятен

  • Стойкие загрязнения можно предварительно обработать смесью уксуса и соды — дайте им поработать 10 минут, а затем снова пройдитесь крышкой.

Высушите

  • Дайте матрасу высохнуть естественным путём. Лучше всего — вынести его на солнце: ультрафиолет дезинфицирует и помогает быстрее избавиться от влаги.

Почему этот способ — находка

  • Бюджетно: никаких затрат на дорогие средства или чистку.
  • Просто: всё под рукой — даже крышка.
  • Безопасно: подходит для всех типов матрасов.
  • Экологично: без агрессивной химии.

Этот метод идеально подойдёт тем, кто хочет не просто убрать пыль, а создать действительно здоровую атмосферу в спальне.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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