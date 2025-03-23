Лайфхак из кухни бабушки: как очистить деревянную доску без капли химии

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Разделочные доски из дерева — вещь незаменимая. Они красивы, удобны и долговечны. Но есть и обратная сторона: дерево впитывает влагу и запахи, а в мелких трещинах легко поселяются бактерии. Хорошая новость в том, что для дезинфекции вам не нужны дорогие средства или уксус. Всё, что потребуется — два простых натуральных ингредиента из кухни.

Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске

Микробы не пройдут: почему деревянные доски требуют особого ухода

В отличие от пластиковых, деревянные доски не переносят агрессивную химию и мытьё в посудомоечной машине. Тем не менее, они могут долго служить, если правильно за ними ухаживать. Один из самых эффективных способов — очищение с помощью крупной соли и лимона.

Как это работает

Соль: выступает в роли мягкого абразива, проникает в микротрещины и вытягивает из древесины загрязнения.

выступает в роли мягкого абразива, проникает в микротрещины и вытягивает из древесины загрязнения. Лимон: обладает антисептическими свойствами, борется с запахами и уничтожает бактерии.

Пошаговая инструкция от гуру чистоты из TikTok

Кристи, популярный блогер, специализирующийся на лайфхаках по уборке, рассказала в своём видео, как просто можно обработать разделочную доску. Вот её метод:

Обильно посыпьте доску крупной солью.

Разрежьте лимон пополам и используйте одну половинку как губку.

Натрите доску, слегка надавливая на лимон, чтобы сок смешался с солью.

Особое внимание уделите участкам с глубокими царапинами.

Оставьте на 5-10 минут.

Смойте тёплой водой и тщательно вытрите насухо.

Этот способ не только очищает, но и возвращает дереву свежий аромат.

Важно: как продлить жизнь деревянной доске

После очистки не забудьте:

Хорошо просушить доску.

Хранить её в вертикальном положении.

Раз в месяц натирать доску минеральным маслом (для защиты и питания древесины).

Вам не нужен уксус или специальные дезинфицирующие средства, чтобы вернуть разделочной доске чистоту и безопасность. Соль и лимон — это просто, эффективно и натурально. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько свежей и приятной станет ваша кухня.

Уточнения

Дезинфе́кция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.



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