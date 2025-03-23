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Лайфхак из кухни бабушки: как очистить деревянную доску без капли химии

2:22
Недвижимость

Разделочные доски из дерева — вещь незаменимая. Они красивы, удобны и долговечны. Но есть и обратная сторона: дерево впитывает влагу и запахи, а в мелких трещинах легко поселяются бактерии. Хорошая новость в том, что для дезинфекции вам не нужны дорогие средства или уксус. Всё, что потребуется — два простых натуральных ингредиента из кухни.

Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске

Микробы не пройдут: почему деревянные доски требуют особого ухода

В отличие от пластиковых, деревянные доски не переносят агрессивную химию и мытьё в посудомоечной машине. Тем не менее, они могут долго служить, если правильно за ними ухаживать. Один из самых эффективных способов — очищение с помощью крупной соли и лимона.

Как это работает

  • Соль: выступает в роли мягкого абразива, проникает в микротрещины и вытягивает из древесины загрязнения.
  • Лимон: обладает антисептическими свойствами, борется с запахами и уничтожает бактерии.

Пошаговая инструкция от гуру чистоты из TikTok

Кристи, популярный блогер, специализирующийся на лайфхаках по уборке, рассказала в своём видео, как просто можно обработать разделочную доску. Вот её метод:

  • Обильно посыпьте доску крупной солью.
  • Разрежьте лимон пополам и используйте одну половинку как губку.
  • Натрите доску, слегка надавливая на лимон, чтобы сок смешался с солью.
  • Особое внимание уделите участкам с глубокими царапинами.
  • Оставьте на 5-10 минут.
  • Смойте тёплой водой и тщательно вытрите насухо.

Этот способ не только очищает, но и возвращает дереву свежий аромат.

Важно: как продлить жизнь деревянной доске

После очистки не забудьте:

  • Хорошо просушить доску.
  • Хранить её в вертикальном положении.
  • Раз в месяц натирать доску минеральным маслом (для защиты и питания древесины).

Вам не нужен уксус или специальные дезинфицирующие средства, чтобы вернуть разделочной доске чистоту и безопасность. Соль и лимон — это просто, эффективно и натурально. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько свежей и приятной станет ваша кухня.

Уточнения

Дезинфе́кция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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