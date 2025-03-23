Лайфхак из кухни бабушки: как очистить деревянную доску без капли химии

Разделочные доски из дерева — вещь незаменимая. Они красивы, удобны и долговечны. Но есть и обратная сторона: дерево впитывает влагу и запахи, а в мелких трещинах легко поселяются бактерии. Хорошая новость в том, что для дезинфекции вам не нужны дорогие средства или уксус. Всё, что потребуется — два простых натуральных ингредиента из кухни.
В отличие от пластиковых, деревянные доски не переносят агрессивную химию и мытьё в посудомоечной машине. Тем не менее, они могут долго служить, если правильно за ними ухаживать. Один из самых эффективных способов — очищение с помощью крупной соли и лимона.
Кристи, популярный блогер, специализирующийся на лайфхаках по уборке, рассказала в своём видео, как просто можно обработать разделочную доску. Вот её метод:
Этот способ не только очищает, но и возвращает дереву свежий аромат.
После очистки не забудьте:
Вам не нужен уксус или специальные дезинфицирующие средства, чтобы вернуть разделочной доске чистоту и безопасность. Соль и лимон — это просто, эффективно и натурально. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько свежей и приятной станет ваша кухня.
Дезинфе́кция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.
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