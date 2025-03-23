Химия отдыхает: блестящий лайфхак, который спасёт ваш смеситель и выходные от уборки

Знакома ситуация: заходишь в ванную, а кран уже не блестит, а весь в белесых разводах и налете. И вроде руки тянутся за губкой, но мысль о получасовой борьбе с известковыми солями портит всё настроение. Есть хорошие новости — можно вернуть блеск смесителю без лишних усилий, химии и боли в запястьях.
Если у вас жесткая вода, накипь на кранах и сантехнике — неизбежное зло. Влага испаряется, соли оседают, и вот уже кран выглядит уставшим от жизни. Особенно страдают смесители из латуни и нержавейки — на них любой налет сразу заметен. Но тереть их металлическими щетками нельзя — поцарапаете или испортите покрытие.
К счастью, есть лайфхак, который работает на ура и не требует даже тереть.
Итак, главный герой сегодняшнего дня — обычный белый уксус. Именно он поможет размягчить даже старый налет и вернуть крану зеркальный блеск.
В бой вступает лимон! Разрежьте фрукт пополам и прямо этой половинкой хорошенько натрите кран. Лимонная кислота работает мягко, но эффективно.
Хотите усилить эффект? Капните немного сока прямо на носик смесителя, дайте немного постоять, а затем отполируйте сухой салфеткой. Всё - кран сияет, как в рекламе!
Хотите, чтобы кран дольше оставался чистым? После каждого использования быстро протрите его сухой тряпочкой. Уйдёт 5 секунд — сэкономите 30 минут чистки позже.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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