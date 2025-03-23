Экономно, просто и без запаха хлорки: как устранить запах из труб за 0 рублей

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Затхлый запах из слива — настоящий враг уюта в доме. Иногда он возвращается уже через несколько часов после уборки, и никакие ароматизаторы не спасают. Но есть один натуральный способ, который легко справляется с этой проблемой — и он вовсе не требует уксуса или соды.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Что помогает избавиться от запаха

Обычно советуют смешивать соду с уксусом и заливать в слив. Однако есть менее известный, но не менее действенный способ — кожура цитрусовых. Апельсиновая или лимонная цедра работает не хуже магазинных средств.

"Натуральные масла, содержащиеся в цитрусовых, расщепляют жиры и оставляют приятный свежий аромат", — объясняет эксперт по бытовой гигиене из Wholesale Domestic Брайан Товард.

Как использовать цедру цитрусовых

Алгоритм действий элементарный:

Положите в слив раковины тонкие полоски кожуры апельсина или лимона.

Залейте всё горячей водой.

Дайте средству подействовать — цитрусовые масла справятся с жировыми отложениями, освежат слив и наполнят помещение тонким ароматом.

Этот способ можно использовать и для кухонных раковин — результат будет таким же эффективным.

А если запах возвращается

Брайан советует между очистками использовать тёплый соляной раствор. Столовая ложка соли, растворённая в чашке горячей воды, удалит налёт и поможет бороться с ростом бактерий. Соль действует как мягкий абразив, не повреждая трубы.

Простое средство, доступное каждому — и никакой химии. Попробовать точно стоит, особенно если хочется, чтобы ванная пахла свежестью неделями.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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