От унитаза до чайника: два способа победить накипь без труда и затрат

Чистите туалет, труте щёткой, льёте отбеливатель — а накипь и известковый налет всё равно возвращается? Знакомо? У нас отличная новость: избавиться от солевых разводов можно за полминуты, без вредной химии и неприятных запахов. Нужно всего два ингредиента — и один из них наверняка уже стоит у вас на кухне.
Многие по привычке заливают в унитаз хлорку или отбеливатель, надеясь, что станет чище. Но отбеливатель — не чистящее средство в прямом смысле. Он отбеливает, маскирует пятна, но с минеральными отложениями, особенно в регионах с жёсткой водой, справиться не может.
На помощь приходит простое и безопасное средство — порошок лимонной кислоты. Опытные хозяйки уверяют: эффект заметен уже через 30 секунд!
Никакого едкого запаха, никакого трения — вся "грязная" работа делается сама собой. Особенно актуально для тех, кто устал от уборки с кучей флаконов и перчатками по локоть.
Лимонная кислота отлично справляется и с накипью в чайнике:
Если накипь старая и сильная, просто повторите процедуру.
Известковый налет в унитазе — не приговор. Лимонная кислота легко заменит магазинную химию, справится с неприятным запахом и не навредит ни здоровью, ни экологии. Попробуйте — и забудьте об уборке надолго.
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
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