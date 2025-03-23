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От унитаза до чайника: два способа победить накипь без труда и затрат

2:08
Недвижимость

Чистите туалет, труте щёткой, льёте отбеливатель — а накипь и известковый налет всё равно возвращается? Знакомо? У нас отличная новость: избавиться от солевых разводов можно за полминуты, без вредной химии и неприятных запахов. Нужно всего два ингредиента — и один из них наверняка уже стоит у вас на кухне.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Почему отбеливатель не работает

Многие по привычке заливают в унитаз хлорку или отбеливатель, надеясь, что станет чище. Но отбеливатель — не чистящее средство в прямом смысле. Он отбеливает, маскирует пятна, но с минеральными отложениями, особенно в регионах с жёсткой водой, справиться не может.

Лимонная кислота творит чудеса

На помощь приходит простое и безопасное средство — порошок лимонной кислоты. Опытные хозяйки уверяют: эффект заметен уже через 30 секунд!

Что нужно сделать

  • Сначала вычерпайте часть воды из унитаза (например, щёткой или небольшой банкой).
  • Насыпьте внутрь 2-3 столовые ложки лимонной кислоты.
  • Аккуратно влейте немного кипятка.
  • Посидите с кружкой чая и наблюдайте: налёт начнёт растворяться прямо на глазах.

Никакого едкого запаха, никакого трения — вся "грязная" работа делается сама собой. Особенно актуально для тех, кто устал от уборки с кучей флаконов и перчатками по локоть.

А ещё - поможет чайнику

Лимонная кислота отлично справляется и с накипью в чайнике:

  • Налейте в чайник воды наполовину.
  • Добавьте 1-2 ложки лимонной кислоты.
  • Вскипятите и дайте постоять 15-20 минут.
  • Хорошенько промойте — и чайник как новенький.

Если накипь старая и сильная, просто повторите процедуру.

Известковый налет в унитазе — не приговор. Лимонная кислота легко заменит магазинную химию, справится с неприятным запахом и не навредит ни здоровью, ни экологии. Попробуйте — и забудьте об уборке надолго.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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